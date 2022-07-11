Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:45 Fazilet Hanım ve Kızları
03:15 Türk Müziği
04:15 Duy Beni
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Benim Tatlı Yalanım
12:45 Duy Beni
15:45 Ah Nerede
18:45 Star Haber
20:00 Duy Beni
22:45 Ah Nerede
Son Dakika › TV › 11 Temmuz 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika