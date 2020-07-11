11 Temmuz Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika

11 Temmuz Cumartesi DHA Spor Gündemi

Mert Günok varsa sorun yokLigin en az gol yiyen kalecisiMilli takımda da fark yarattıGeçen sezonun da en az gol yiyen file bekçisiydiSÜPER LİG21.00 Göztepe - GençlerbirliğiGALATASARAY11.00 Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü maçı öncesindeki son idmanını yapacak.

Mert Günok varsa sorun yok

Ligin en az gol yiyen kalecisi

Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
Milli takımda da fark yarattı

Geçen sezonun da en az gol yiyen file bekçisiydi

SÜPER LİG

21.00 Göztepe - Gençlerbirliği

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü maçı öncesindeki son idmanını yapacak.

16.00 Kafile uçakla Ankara'ya giderek karşılaşma için kampa girecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlılar, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli ekip, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

TRABZONSPOR

Bordo-mavili takım, Yukatel Denizlispor maçı için çalışma yapacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

10.30 Turuncu-lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

TFF 1'İNCİ LİG

20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Eskişehirspor

AVRUPA'DAN FUTBOL

18.00 Osasuna - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)

18.15 Lazio - Sassuolo (Mert Müldür)

20.30 Brescia - Roma (Mert Çetin - Cengiz Ünder*)

20.30 Valladolid - Barcelona (Enes Ünal)

22.45 Juventus - Atalanta (Merih Demiral*)


Gençlerbirliği, Ankaragücü, Mert Günok, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 09:44 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 11 Temmuz Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor
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15:37
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
15:31
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
14:54
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
14:47
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
14:06
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
13:55
Ebru Polat'tan kötü eleştirilere maruz kalan Semiha Yıldırım'a destek
13:49
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
13:08
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13:05
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