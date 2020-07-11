11 Temmuz Cumartesi DHA Spor Gündemi

Mert Günok varsa sorun yok
Ligin en az gol yiyen kalecisi
Milli takımda da fark yarattı
Geçen sezonun da en az gol yiyen file bekçisiydi
SÜPER LİG
21.00 Göztepe - Gençlerbirliği
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü
maçı öncesindeki son idmanını yapacak.
16.00 Kafile uçakla Ankara'ya giderek karşılaşma için kampa girecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-beyazlılar, BtcTurk Yeni Malatyaspor
maçı hazırlıklarını sürdürecek.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, Demir Grup Sivasspor
karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
TRABZONSPOR
Bordo-mavili takım, Yukatel Denizlispor
maçı için çalışma yapacak.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
10.30 Turuncu-lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor
maçı hazırlıklarına devam edecek.
TFF 1'İNCİ LİG
20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor
- Eskişehirspor
AVRUPA'DAN FUTBOL
18.00 Osasuna - Celta Vigo
(Okay Yokuşlu)
18.15 Lazio
- Sassuolo
(Mert Müldür)
20.30 Brescia - Roma
(Mert Çetin
- Cengiz Ünder*)
20.30 Valladolid
- Barcelona
(Enes Ünal
)
22.45 Juventus - Atalanta (Merih Demiral*)