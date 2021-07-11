11 Temmuz Dünya Nüfus Günü Dolayısıyla Vali Orhan Tavlı'ya Ziyaret - Son Dakika

11 Temmuz Dünya Nüfus Günü Dolayısıyla Vali Orhan Tavlı'ya Ziyaret11 Temmuz Dünya Nüfus Günü dolayısıyla İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Semanur Başgül ve beraberindeki Müdür Yardımcısı Olgun Seçkin, Şef Hülya Karaosmanoğlu ve Şef Şenol Çalışkan Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Orhan Tavlı, tüm nüfus müdürlüğü çalışanlarının 11 Temmuz Dünya Nüfus Gününü kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi. İl Müdürü Semanur Başgül, "Konsept Nüfus Müdürlüğü" uygulaması kapsamında Muğla genelinde yürütülen çalışmalar hakkında Vali Orhan Tavlı'ya bilgiler verdi. Ziyarette günün anısına Vali Orhan Tavlı'ya yaşam serüveninin başlangıcı olan "Doğum Belgesi" takdim edildi.