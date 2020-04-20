11 timle düzenlenen operasyonda tespit edilen mühimmat böyle imha edildi - Son Dakika

11 timle düzenlenen operasyonda tespit edilen mühimmat böyle imha edildi

Hakkari'de 11 timle düzenlenen operasyonda mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ - Hakkari'nin Kavaklı bölgesinde 11 timin katılımıyla düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 17 Nisan 2020 günü 12 tim ile Kavaklı bölgesinde operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "18 Nisan 2020 günü Karanlıkdağ bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen barınak ve sığınaklarda yapılan aramada; 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 60 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 486 adet doçka mühimmatı ve büyük miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Tespit edilen barınak ve sığınaklar ise imha edildi.