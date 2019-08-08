11 ülkeden 28 kişiye "istihdam fırsatı" eğitimi

Kayseri
'de Avrupa
Vatandaşlığı ve Kimliği Derneği tarafından hazırlanan, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği
Başkanlığı Türk Ulusal Ajansı'nın destekleriyle 11 farklı ülkeden 28 gençlik liderine işsizliğin önündeki engellerin azaltılmasına yönelik eğitimler verildi.
Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, "Yaygın Eğitim Metotları Kullanarak Gençlik İstihdamı Konusunda Fırsatların Artırılması" konulu Erasmus
projesi Kayseri'de gerçekleştirildi.
Projeye Bulgaristan
, Çek Cumhuriyeti
, İtalya
, Litvanya
, Yunanistan
, Makedonya
, İspanya
, İngiltere
, Hollanda
, Romanya
ve Türkiye
'den gençler ve gençlik çalışanları katıldı.
Genç işsizliğin önündeki engellerin azaltılmasına yönelik eğitimlerin verildiğini belirten Avrupa Vatandaşlığı ve Kimliği Derneği Başkanı Mustafa Yıldız
, şunları kaydetti:
"Hazırladığımız proje ile Türk katılımcılar dahil 11 farklı ülke ve kültürden gençler ile gençlik çalışanlarını Kayseri'de buluşturduk. Gençlik liderleri burada uygulanan yaygın eğitim tekniklerinden elde ettikleri becerileri kendi yerellerinde ve kendi organizasyonlarında uygulama fırsatı bulacaklar. Ayrıca, proje sürecinde Avrupa'nın farklı bölgelerinden gelen katılımcılarımız, yerel halk ile de iletişim içerisinde faaliyetler gerçekleştirerek toplumlar arasında dayanışma ve hoşgörü duygusunu güçlendirmek için faaliyetler gerçekleştirdi."
Proje grubunun, istihdam modellerini öğrenmek, istihdam fırsatlarını değerlendirmek, girişimcilik konusunda tecrübe ve birikimlerinden faydalanmak amaçlarıyla Kayseri Sanayi Odası
ve Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne de ziyaretler gerçekleştirdiğini söyleyen Başkan Yıldız şöyle devam etti:
"Ülkemizdeki istihdam politikalarını öğrenmek, dezavantajlı gruplara yönelik istihdam modellerinin kendi ülkelerindeki uygulamalar ile karşılaştırmasını yapmaları maksadıyla Kayseri İŞKUR
İl Müdürlüğünü ziyaret ettik, ardından Kayseri Sanayi Odası'nı ziyaret ederek TOBB Kayseri Genç Girişimciler Kurulu üyeleri ile gençlerimizi buluşturduk. Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Nebi Doğan, Kayseri GGK İcra Kurulu Başkanı Serdar Özkaya, Kurul Üyeleri Mehmet Akif İlgen, Faruk Sarıalp ve Yener Büyüknalbant, girişimcilik, gençlerin istihdamı, iş dünyası açısından bakış açılarını ve tecrübelerini paylaştılar".
Sekiz gün süren proje eğitimi Kayseri ve Kapadokya
turu ile son buldu.