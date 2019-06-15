Son Dakika Haberleri: 11. Ulusal Mobilya Tasarım yarışması sonuçlandı
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11. Ulusal Mobilya Tasarım yarışması sonuçlandı

46 dakika önce

Kastamonu Entegre'nin sponsorları arasında yer aldığı 11. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması Ödül Töreni, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'in İstanbul'daki merkezinde gerçekleşti.

11. Ulusal Mobilya Tasarım yarışması sonuçlandı, System.String[]

Törende, 19 kategoride ödüller sahiplerini bulurken, "Mutfak ve Banyo Mobilyaları Tasarım Ödülleri" kategorisindeki Kastamonu Entegre Altın Ödülü'nü Serenay Akkaya almaya hak kazandı. "Geleceğin Mobilya Tasarımcıları - İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencileri" kategorisindeki Kastamonu Entegre Altın Ödülü'nü ise Nehir Gürbey kazandı.

Kuruluşunun 50. yılını kutlayan Kastamonu Entegre, Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğü, Türkiye İhracatçılar Meclisi işbirliği ve Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde düzenlenen "11. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması"nın bu yılki sponsorları arasında yer aldı. Prof. Önder Küçükerman'ın başkanlığını yürüttüğü jüride; tasarım dünyası ve mobilya sektörünün duayenleri arasında yer alan Reşit Soley, Aziz Sarıyer, Mustafa Toner, Kaan Dericioğlu, Didem Çapa, Fatih Kıral, Murat Armağan ve Renan Gökyay bulundu. 1000'e yakın başvuru alan yarışmaya akademisyenler, sektör profesyonelleri ve lisans öğrencilerinin yanı sıra ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri de katılım gösterdi. Yarışmanın birincilerine ödülleri, TİM'de düzenlenen törende teslim edildi. Ticaret Bakanı Rıza Tuna Turgay, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu temsilcileri ile önemli kurum ve kuruluşların üst düzey yetkilileri ve çok sayıda misafirin katılım gösterdiği ödül töreninde 19 kategoride ödül verildi.

Geleceği şekillendirecek çözümlere "Altın Ödül"

Yarışmayı destekleyen kuruluşlar arasında TRT, Mimarlar Odası, İç Mimarlar Odası ve Yaratıcı Çocuklar Derneği bulunurken, tasarımcıları yaratıcı çözümler üretmeye teşvik eden iki ayrı kategoride "Kastamonu Entegre Altın Ödülü" verildi. Mutfak ve Banyo Mobilyaları Tasarım Ödülleri'nde Kastamonu Entegre Altın Ödülü'nü Serenay Akkaya alırken, Geleceğin Mobilya Tasarımcıları - İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencileri kategorisinde Kastamonu Entegre Altın Ödülü'nü Nehir Gürbey kazandı.

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:54 Kaynak: Bültenler
Türkiye, Kastamonu Entegre, Murat Erat, Güncel
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