11. Ulusal Öğrenci Sempozyumu

11. Ulusal Öğrenci Sempozyumu işbirliği protokolü imzalandı.

11. Ulusal Öğrenci Sempozyumu işbirliği protokolü imzalandı.



Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, Valilik B Toplantı Salonu'nda düzenlenen protokol imza törenine Vali İsmail Ustaoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cevdet Vural, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal etkinlikler Daire Başkanı Şükrü Gündoğan ve İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş katıldı.



Protokol töreninde konuşan Ustaoğlu, 29-30 Nisan tarihlerinde KTÜ Osman Turan Kongre Merkezi'nde yapılacak sempozyumun güzel bir şekilde gerçekleştirilmesi için ilgili kurumlarla koordineli olarak çalışacaklarını kaydetti.



Ustaoğlu, düzenlenecek sempozyumun sosyal bilimler liselerinin kurumsallaşmasına, gelişmesine ve kamuoyunda farkındalık oluşturmasına vesile olacağının altını çizdi.



Konusu "21.Yüzyıl İnsanlık Tehditleri" olarak belirlenen sempozyumda öğrenciler, göçün toplumsal etkilerini, savaşın değişen yüzü, iklim değişikleri, terör, teknoloji konularında yapacakları araştırmaların sunumlarını gerçekleştirecek.

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