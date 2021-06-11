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11. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi İçin 29 Fakülte Temsilcisi ile Toplantı Gerçekleşti - Son Dakika

11. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi İçin 29 Fakülte Temsilcisi ile Toplantı Gerçekleşti

11.06.2021 14:25
11. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi İçin 29 Fakülte Temsilcisi ile Toplantı Gerçekleşti, System.String[]

11. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi için 29 Fakülte Temsilcisi ile Toplantı Gerçekleşti Üniversitemiz Ziraat Fakültesi tarafından 18-19 Ekim 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenecek olan 11. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi için 29 fakülte temsilcisinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.

11. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi için 29 Fakülte Temsilcisi ile Toplantı Gerçekleşti Üniversitemiz Ziraat Fakültesi tarafından 18-19 Ekim 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenecek olan 11. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi için 29 fakülte temsilcisinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.

Kongre hakkında ayrıntılı bilgilendirmenin yapıldığı toplantıya yoğun katılımla gerçekleşti. Temsilcilerin, Ziraat Fakültesine başarı dilekleri ile toplantı sonlana erdi.

Ziraat Fakültesi, Kongre, Tarım, Ekim, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 11. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi İçin 29 Fakülte Temsilcisi ile Toplantı Gerçekleşti - Son Dakika


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