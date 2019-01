11. Uluslararası 360 Dereceden Aşk Festivali

11. Uluslararası 360 Dereceden Aşk Festivali Küratörü Işık Gençoğlu, festivalde katılımcıların tüm disiplinleri bir arada göreceklerini, kalpleri ile beyinleri arasındaki ilişkiyi tekrar hissedeceklerini söyledi.

11. Uluslararası 360 Dereceden Aşk Festivali Küratörü Işık Gençoğlu, festivalde katılımcıların tüm disiplinleri bir arada göreceklerini, kalpleri ile beyinleri arasındaki ilişkiyi tekrar hissedeceklerini söyledi.



Bu yıl "Love 360 - Aşk Her Yerde" sloganı ve "Kahraman Sensin" temasıyla 11'incisi düzenlenen festivalin tanıtım toplantısı The Marmara Taksim Panorama Restoranda gerçekleştirildi.



Sergi, konferans, sinema ve gastronomi etkinlikleriyle şubat ayı boyunca devam edecek festivalin kurucusu ve küratörü Işık Gençoğlu, festivali yılın 365 günü süren kesintisiz bir iletişim projesi olarak gördüklerini belirtti.



Geçen seneki ekibin büyüdüğünü dile getiren Gençoğlu, bir ayın festival programı için az bile geldiğini vurguladı.



Gençoğlu, festivalin logosunda iki başın birbirine saygı ve sevgi çerçevesinde eğildiğini, logo etrafındaki çemberin ise yaşam boyu öğrenmeyi temsil ettiğini ifade etti.



On bir yıldır festivalin kesintisiz devam ettiğini anımsatan Gençoğlu, şunları kaydetti:



"Bize bu toprakların, bu coğrafyanın öğrettiği çok güzel şeyler var. Herkesin hayran olup takibe aldığı değerlerimiz var. Biz de onun bir parçası olmaya çalışıyoruz. Günlük hayatımızda gazetelerde okuyup ne güzel bir şey yapmış dediğiniz insanlar var ya, biz onların peşindeyiz. Onları görünür kılarsak, yaptıkları projeler anlaşılır olursa iyiler kazanacak."



"Kapılar bu yıl kahramanlığa açılacak"



Bu sene "Kahraman Sensin" ve "İyiler Kazanacak" temalarının öne çıkacağını belirten Gençoğlu, "Yapılması gerekeni başkasından beklemeyerek kendisi yapan ve bir kahraman beklemeden kahraman olanları festivalimize davet ediyoruz. Kahraman sizsiniz, aşk yine kapımızı çalacak, kapılar bu yıl kahramanlığa açılacak." değerlendirmesinde bulundu.



Gençoğlu, ilk festivalden bugüne güzel ve keyifli 11 yıl geçirdiklerini ifade ederek, "Katılımcıların tüm disiplinleri bir arada görecekleri, kalpleri ile beyinleri arasındaki ilişkiyi tekrar hissedecekleri bir festival olacak. Amacımız iyilik, doğruluk ve güzelliği görünür kılmak." diye konuştu.



Danışma Kurulu Üyesi Pınar Kartal Timer ise başlangıçtan bu yana amaçlarının turizmin azaldığı şubat ayında İstanbul'a yeni bir festival kazandırmak olduğunu söyledi.



Hem İstanbul hem de Türkiye'nin güzelliklere çok ihtiyacı olduğunu belirten Timer, "Sanat etkinlikleri, insanların dile ihtiyacı olmadan bir araya geldiği güzel etkinlikler. Şubat ayı boyunca farklı disiplinlerden sanatçılarla farklı mekanlarda bir araya geliyoruz. Hep iyilik olsun, iyi enerjiler bir araya gelsin diye uğraşılıyor." ifadesini kullandı.



Pazarlama Direktörü Damla Demir ise programdan bahsederek, etkinliklere herkesi beklediklerini, bu kadar zengin içerikli bir festival içinde yer almaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.



Farklı disiplinlerden sanat dalları yer alacak



Festival kapsamında şubat ayı boyunca, ilahi aşk, kahramanlık, kitap, sanat, mücevher ve gezi gibi farklı kategorilerde etkinlikler düzenlenecek.



Kalp sembolü kullanmamasıyla dikkati çeken festival kapsamında, 14 Şubat akşamı Taksim'de evsizlere yemek dağıtılacak.



İlahi Aşk - Tasavvuf Sohbetleri'yle başlayacak festivalde, 6 Şubat'ta The Marmara Pera'da yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı "Kahraman Sensin" karma sergisi, 8 Şubat'ta InterContinental Istanbul'da "Heroic" adlı mücevher sergisi, 9 Şubat'ta The Marmara Taksim'de atölye çalışmalarının da yapılacağı Lover's Bazaar ile "Kahramanlar" adlı gala ve sergi açılacak.



Festivalde ayrıca imza günü, gastroshow, kostüm partisi, konferans, AŞ paylaşma, küratör gezisi, söyleşi ve sohbetler yer alacak.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

AK Parti'nin Seçim Sloganı Belli Oldu: Memleket İşi, Gönül İşi

Giyim Devi Zara'nın Değişen Logosu Twitter'da Alay Konusu Oldu

Son Dakika! Binali Yıldırım'ın İstifa Kararına Bahçeli'den İlk Yorum: Erdemli Bir Davranış

Erdoğan'a Hakaretten Yargılanan Metin Akpınar Hakkındaki Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı