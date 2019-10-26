Son Dakika Haberleri: 11. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası başladı
Son Dakika Spor 11. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası başladı

11. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası başladı

49 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 11. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası başladı.

11. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası başladı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 11. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası başladı.

Hapimag Sea Garden Resort'un ev sahipliği yaptığı şampiyona, Açık Su Yüzme Yarı Maratonu ile start aldı.

Yarışmada kadınlarda "Açık su yüzme branşının kraliçesi" olarak da tanınan 44 yaşındaki sporcu Angela Maurer, erkeklerde ise Şehran Kartal birinci oldu.

Aquamasters Yüzme Şampiyonası 29 Ekim'e kadar Jotun Açık Su Yüzme Şampiyonası 1500 metre, Hapimag 10 bin metre, Setur Marinas 4x500 metre bayrak yarışı, Peugeot 3008 metre yarışı, Işık Yolculuğu 500 metre (Gece Yüzmesi), Yapı Kredi Bankası CEO-Celebrity Swim Challenge etkinlikleri ile devam edecek.

Şampiyona, 8-11 yaş grubu sporcularından oluşan AquaKids grubu etkinliği ile sona erecek.

Bodrum, Muğla, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 11:30 Kaynak: AA
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