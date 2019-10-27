Son Dakika Haberleri: 11. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası
Son Dakika Spor 11. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası

11. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası

3 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 11. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası devam ediyor.

11. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 11. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası devam ediyor.

Türkiye Yüzme Federasyonu, Muğla Valiliği ve İl Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğünce, Hapimag Sea Garden Resort sahilinde 5 gün önce başlayan organizasyonda bin 300'e yakın sporcu mücadele ediyor.

Programda engelli sporcuların da bulunduğu yüzlerce kişi, gece yüzme heyecanı yaşadı. Sahilde belirlenen alandan çıkış yapan sporcular 500 metrelik parkuru başarıyla tamamladı. Çok sayıda kişinin izlediği yarışlarda renkli görüntüler de oluştu.

"Işık Yolculuğu Gece Yüzme Yarışı"nda, erkekler kategorisinde Halim Lafçı, kadınlarda ise Angela Maurer birinci oldu. Yarışmada dereceye giren yüzücülere ödülleri verildi.

Aquamasters Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya rekor katılım olduğunu ifade etti.

Şampiyonada dünyanın önemli yarışmacılarının da yer aldığını belirten Demirel, "Dört günde sekiz yarışma yaptık. Bu, Akdeniz çanağındaki en kapsamlı yarışma niteliği taşıyor. Gece yarışına kadın ve erkeklerin de olduğu yaklaşık 350 sporcu katıldı." dedi.

Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Güreli de bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini anlattı.

Şampiyona, 29 Ekim'de 8-11 yaş grubu sporcularından oluşan AquaKids grubu etkinliğiyle sona erecek.

Bodrum, Muğla, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 10:56 Kaynak: AA
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