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"11. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu" başladı - Son Dakika

"11. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu" başladı

03.06.2021 19:01

Kütahya'ya ait birçok türküyü derleyip Türk Halk Müziği repertuvarına kazandıran ve "Kütahya türkülerinin babası" olarak bilinen merhum Hisarlı Ahmet anısına bu yıl 11'incisi organize edilen sempozyum başladı.

Kütahya'ya ait birçok türküyü derleyip Türk Halk Müziği repertuvarına kazandıran ve "Kütahya türkülerinin babası" olarak bilinen merhum Hisarlı Ahmet anısına bu yıl 11'incisi organize edilen sempozyum başladı.

Kütahya Güzel Sanatlar Derneği ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen,"Müzikte yeni yönelimler " temalı 11. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu"nun açılış töreni Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Hekim Sinan Konferans Salonu'nda yapıldı.

Vali Ali Çelik, programda, Kütahya'nın bir kültür ve sanat şehri olduğunu vurguladı.

Hisarlı Ahmet'in Türkiye için önemli bir değer olduğunu belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Bizim var oluşumuz yaşama bakışımızı tanımlayan, geçmişten beri tartışılan, insanı var eden temel nokta beden ve ruhtur. Yani şekli ve özü bize ait olandan koptuğumuz zaman sadece bize yüklenen programlar haline dönüşen insanlar olmamız kaçınılmaz. Bize ait olanı, Hisarlı Ahmet'i, Ahmet Yakupoğlu'nu ve bunları yaşamın kendi içindeki ruhu için yapan insanları bir sonraki nesillere bırakmak ve onların ürettiği sanatı geliştirmek zorundayız. Bu ruhu, bu düşünceyi paylaşmayı, bir arada olmayı, mücadeleyi bir sonraki nesle bırakmak isteyen sanatçılarımızı minnetle anmak istiyorum."

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık da Hisarlı Ahmet'in kentin tanıtımına büyük katkı sağladığını dile getirdi.

Kütahya'nın önemli potansiyellerinden birinin, sahip olduğu kültür varlıkları ve sanatçıları olduğuna değinen Işık, "Şehrimizin gerek tanıtılmasında gerekse gelecek nesillere bu kültürün sanatın aktarılmasında Hisarlı Ahmet başta olmak üzere gerek merhum olmuş gerekse yaşayan sanatçılarımızın gerçekten çok büyük bir değer olduğunu kayıtlara geçirecek bu tür toplantıların şehrimizde daha çok yapılmasını canı gönülden isteyen birisi olarak biz de üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu ile Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal da kentteki üniversiteler olarak Kütahya'daki sanatçıların gelecek nesillere anlatılması için üzerlerine düşen görevleri her zaman yapacaklarını ifade etti.

Hisarlı Ahmet'in oğlu Mustafa Hisarlı ise babasının Türk Halk Müziğine katkılarından bahsederek, sempozyumda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmacılar ile sempozyuma katkı sağlayanlara şilt ve teşekkür belgelerinin de takdim edildiği programda, Kütahya türküleri seslendirildi.

Yurt içi ve dışından uzman ve akademisyenlerin çevrim içi katıldığı sempozyum, 6 Haziran'da sona erecek.

Hisarlı Ahmet

Kütahya'da 1908 yılında doğan Hisarlı Ahmet, çocukluğunda sesinin gürlüğü ve güzelliği ile dikkati çekti. Baba mesleği olan yemenicilik ve kavaflığın yanı sıra türküler derledi, ses ve saz sanatçılığı yaptı. Sanatını usta-çırak ve gezek ilişkileri içinde geliştirdi.

Yöre türkülerini söyleyişindeki tavır, ritim ve icrasıyla tanınan sanatçı, bildiği türküleri TRT repertuvarına kazandırmak için Muzaffer Sarısözen, Nida Tüfekçi, Yücel Paşmakçı ile çalışarak yörenin kaynak kişisi olarak ünlendi. "İnegöllü" olan soyadı yerine, "Hisar" olan lakabını soyadı olarak alan Hisarlı Ahmet, sesinde ve söyleşindeki üslup ve teknik, icrasındaki sağlamlık ve repertuvarındaki titizliğiyle tanındı.

Hisarlı Ahmet, 1984 yılında vefat etti.

11. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu başladı
11. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu başladı
11. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu başladı
11. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu başladı
11. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu başladı

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Türk Halk Müziği, Türkiye, Kütahya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat '11. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu' başladı - Son Dakika


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Son Dakika

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