11. Uluslararası İsmail Akçay Yol Koşusu'na yoğun ilgi

Mexico City 1968 Olimpiyatları'nda maraton dördüncüsü olarak Türk atletizm tarihine geçen unutulmaz atlet İsmail Akçay adına Balıkesir'de yapılan Uluslararası İsmail Akçay yol koşusunun 11.'si gerçekleştirildi. Yarışı erkeklerde Kenyalı Kefyalev Deja Bruse, kadınlarda ise Elif Dağdelen kazandı. Koşuda 100 yaşındaki sporcu ile Güneydoğu Gazisi büyük dikkat çekerken, kalbine yenik düşen bir binbaşı ise ise hayatını kaybetti.



Altıeylül Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan 12.5 kilometrelik koşu, saat 09.00'da Atatürk Stadı'nda start aldı. İsmail Akçay Yol Koşusu'na 80'i kadın 303'ü erkek olmak üzere 383 atlet katıldı. Yarışı erkeklerde 40 dakika 46 saniyelik derecesiyle Kenyalı atlet Kefyalev Deja Bruse oldu. Ramazan Özdemir 41.13 ile ikinci, Bekirhan Kabadayı 41.39 ile üçüncü oldu. Kadınlarda ise Elif Dağdelen birinci, Sümeyye Erol ikinci, Demet Dinç ise üçüncü oldu.



Avcı; "Uzun seneler sürdürmek istiyoruz"



Yarış öncesi konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Altıeylül Belediyesi olarak sporcuları şehirde ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Avcı, "Kazasız, belasız bir yarış diliyorum. İsmail Akçay ağabeyimiz adına düzenlediğimiz 11. İsmail Akçay Yol Koşusu'nun hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bundan sonrada uzun seneler bu yol koşusunu yapmak devam etmesini temenni ediyorum" dedi.



İsmail Akçay: "Emeği geçenlere teşekkür ediyorum"



Mexico City 1968 Olimpiyatları'nda maraton dördüncüsü olarak Türk atletizm tarihine geçen unutulmaz atlet İsmail Akçay ise, "Benim adıma bir stat yapıldı, benim adıma yarış organize ediliyor. Benim adıma bir park yapıldı, acaba ben bunları hak ettim mi diye düşünüyorum ama fazlasıyla hak ettim. Ben spor hayatımda 28 ülkeye gittim. O ülkeler beni davet etti masraflarımı karşıladılar. Böyle organizasyonlar kişi öldükten sonra yapılır, ben sağlığımda bu organizasyonları yarışmaları gördüm. O bakımdan bunda büyük emeği geçen belediyemize, sayın valimize, gençlik ve spor bakanlığına, atletizm federasyonuna ne kadar teşekkür etsem azdır" dedi.



Elif Dağdelen: "Bu tarz organizasyonların daha artmasını temenni ediyorum"



Kadınlar dalında birinci olan Elif Dağdelen, harika bir organizasyon olduğunu belirterek bu tarz organizasyonların daha da artmasını istedi. Dağdelen, "Sporun gelişmesi için sporun daha çok çoğalması için stadyumların aynı şekilde artmasını temenni ediyorum. Bugün burada çok güzel bir organizasyon oldu. İnşallah daha güzel yarışmalar, daha çok yarışmalar olur. Ülkemiz adına gençlik adına çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Erkekler Kategorisinde birinci olan Kefyalev Deja Bruse ise, bu sene organizasyona 5. defa katıldığını belirterek, "Bugün ilk defa birinci oldum. Geçen sene dördüncü olmuştum. Parkur çok güzel ama hava çok sıcak" dedi.



Ekrem Taşkın: "Amacım gençlere ve engeli insanlara örnek olmak"



Protez bacağı ile koşuya katılan Güneydoğu Gazisi Ekrem Taşkın ise, "Milli sporcuyum. Triathlon yapıyorum. İsmail Akçay'a ilk defa katılıyorum ama ben tabi 6 yıldır spor yapıyorum. Ülkemi yurt dışında bir çok yerde temsil ettim. Bundan sonra da temsil etmeye devam edeceğim. Amacım gençlere ve engelli insanlara örnek olmak" şeklinde konuştu.



İsmail Akçay yol koşusuna katılan en yaşlı sporcu Yakup İkiz ise, "100 yaşındayım Allah'a şükür. Gençlere sporu bırakmayın diyorum. Spor, namaz, Kuran-ı Kerim. Ben bunun üçüne borçluyum. Allah'a şükür daha elime baston almadım. Arkadaşlarım hepsi çift değnekle geziyorlar" dedi.



Yol koşusu sonunda Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Basın İlan Kurumu Balıkesir İl Müdürü Tahsin Şahin, CHP Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Şehirli, Balıkesir'in efsane maratoncu ismi İsmail Akçay katıldı. Yarış sonrası dereceye giren sporculara protokol tarafından ödülleri verdi.



Koşuda kalbine yenik düştü



Öte yandan 11. İsmail Akçay Yol Koşusu sırasında bir atlet geçirdiği kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığında binbaşı olarak görev yaptığı öğrenilen Ali Demir isimli atlet yarışın son metrelerinde Atatürk Stadı'na girdikten sonra yere düştü. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan sporcuya olay yerinde sağlık ekipleri hemen müdahale etti. Hastaneye kaldırılan Demir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



12.5 kilometrelik yarış sonrasında erkekler ve kadınlarda yarışı şu isimler ilk 6 içinde tamamladı:



Erkekler



1. Kefyalev Deja Bruse



2. Ramazan Özdemir



3. Bekirhan Kabadayı



4. Ercan Kısrık



5. Nuri Kömür



6. Hüseyin İbrahim Öztur



Kadınlar



1. Elif Dağdelen



2. Sümeyye Erol



3. Demet Dinç



4. Jale Başak



5. Fatma Arık



6. Pınar Demir - BALIKESİR