"11. Uluslararası İstanbul Opera Festivali" başladı - Son Dakika

"11. Uluslararası İstanbul Opera Festivali" başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde bu yıl 11'ncisi düzenlenen "Uluslararası İstanbul Opera Festivali" sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde bu yıl 11'ncisi düzenlenen "Uluslararası İstanbul Opera Festivali" sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri bahçesinde gerçekleştirilen festivalin açılışında AA muhabirine değerlendirmede bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, festivalin ilkini İstanbul'un Avrupa kültür başkenti olarak seçildiği 2010 yılında başlattıklarını hatırlattı. Yavuz, "Bu yıl pandemi koşullarına rağmen 11. kez düzenliyoruz. Elbette tüm önlemleri aldık ve temsil sayımızı azalttık." dedi.

"Tüm tedbirleri alarak planlamayı yaptık"

Yavuz, bu yıl festival kapsamında 4 temsili, izleyicilerin beğenisine sunacaklarını ancak uluslararası sanatçıların yer almayacağını aktararak, şöyle devam etti:

"Ağırlıklı İstanbul olmak üzere diğer illerden gelen misafir sanatçılarımızla beraber festivali gerçekleştireceğiz. Tedbir olarak açık hava mekanlarını seçtik. Tabii açık hava mekanlarında da olsak kapasitenin yarısını kullanarak, sanatseverlerimiz için tüm tedbirleri aldık. Aynı şekilde daha kontrollü olması için kostüm ve dekor kullanmadan hem sanatçılarımızın hem de sanat teknik personelimizin sağlığını düşünerek kulislerde, sahne arkasında tüm tedbirleri alarak planlamayı yaptık. İnşallah başarılı bir festival geçecek."

Salgın döneminden bu yana haziran ayından itibaren Bakanlık olarak açık hava mekanlarında, maksimum tedbirlerle çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini, yeni sezonda ise pandeminin gidişatına bağlı programlar düzenleyeceklerini belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Malumunuz Bilim Kurulumuz haftalık kararlar alıyor. Gelişmelere göre devam edeceğiz. Biz her şeye hazırlıklıyız. Aslında yeni sezon programlarımızı da pandemi koşullarını göz önünde bulundurarak hazırladık. Aynı salonlar 48 saat aralıklarla kullanılacak. Mesafeli oturma düzeni olacak. Daha az sanatçımızın yer aldığı eserlerle hazırlıklarımızı gerçekleştirdik. Bu şekilde devam edebiliriz. Sağlık koşullarında bir aksi durum olursa hükümetimizin kararlarına göre hareket ederiz. Bu tip uluslararası faaliyetler, İstanbul'un dünyada tanınırlığı, bilinirliği için önemli. Sanat da her zaman insanlara moral veren, bir araya getiren bir alan."

"Pandemi şartlarına uyacak temsillerimizle izleyicilerin karşısında olacağız"

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan ise böylesine zor bir dönemde sanatçıların dik durarak, insanlara moral sağlamak zorunda olduğunu söyledi.

Karahan, bu yıl festivalin yeni tip koronavirüs önlemleri doğrultusunda konser ağırlıklı olarak gerçekleştirileceğini belirterek, "İstanbul Opera Festivalimizde 2 konserle, ayrıca sonunda da klasikleşmiş olarak 'Saraydan Kız Kaçırma' operamızı küçük bir kadroyla biraz da pandemiye atıf yaparak, sevgili Caner Akın'ın sahneye koyduğu versiyonla izleyicimizin karşısında olacağız." diye konuştu.

Festivalin açılışında Türkiye'nin en değerli 7 sopranosunun sahnede olduğuna dikkati çeken Karahan, şunları kaydetti:

"Festivalimizi şu anda sadece biletli izleyicilerimizle gerçekleştireceğiz. Ama biliyorsunuz ki pandeminin en yoğun sürecinde Bakanlığımızın YouTube sayfası ve Sanat Cepte uygulaması, aynı zamanda çözüm ortağımız TRT 2 ile beraber izleyenlerimizi sanatsız bırakmamak için çok uğraştık. Arşivlerimizdeki birçok konseri izleyicilerimizle paylaştık. Normalde biliyorsunuz ekim ayında Devlet Opera ve Balesi sezona başlar. Biz bu yıl ise eylül ayından itibaren ufak ufak konserlerimize başladık. Elimizden geldiğince pandemi şartlarına uyacak temsillerimizle izleyicilerin karşısında olacağız."

Konserde solist olarak Evren Ekşi, Sevinç Demirağ, Nurdan Küçükekmekçi, Perihan Artan, Eylem Demirhan Duru, Mine Kurtoğlu ve Burcu Uyar sahne aldı.

Yaklaşık 90 dakika süren konserde, aralarında Giuseppe Verdi, Alfredo Catalani ve Giacomo Puccini'nin bulunduğu ünlü opera bestecilerinin eserleri seslendirildi.

İstanbul, Festival, Turizmi, Opera, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 23:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '11. Uluslararası İstanbul Opera Festivali' başladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü "Bakımsızsın" diyerek eşini öldürdüğü iddia edilen İbrahim Tekin sessizliğini bozdu: 10 ay boşuna yattım Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti Cezaevinden izinli çıkan üç kişinin katili, cinayete kurban gitti İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi
ABD Başkanı Trump'a içinde ölümcül zehir olan bir paket gönderildi ABD Başkanı Trump'a içinde ölümcül zehir olan bir paket gönderildi         
22:11
Damadın evet dediği sırada arkadaşları Damadın evet dediği sırada arkadaşları "Son pişmanlık neye yarar" şarkısını açtı         
22:00
Edirne'de 48 saat su kesintisi yapılacak Edirne'de 48 saat su kesintisi yapılacak         
20:45
Bakan Koca, korona salgının vahametini İspanyol Gribi'yle anlattı: 50 ila 100 milyon can kaybı olmuştu Bakan Koca, korona salgının vahametini İspanyol Gribi'yle anlattı: 50 ila 100 milyon can kaybı olmuştu         
20:23
Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş         
17:34
Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı         
16:31
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
Cezaevinden izinli çıkan üç kişinin katili, cinayete kurban gitti Cezaevinden izinli çıkan üç kişinin katili, cinayete kurban gitti         
15:30
İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu         
15:29
İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi         
14:40
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil         
14:04
Genoa'ya transfer olan Andrea Pinamonti, 17 gün sonra Inter'e geri döndü Genoa'ya transfer olan Andrea Pinamonti, 17 gün sonra Inter'e geri döndü         
13:36
Galatasaray'ın gündemindeki Idrissa Doumbia, transferi hakkında konuştu: Benim için bir rüya olur Galatasaray'ın gündemindeki Idrissa Doumbia, transferi hakkında konuştu: Benim için bir rüya olur         
11:25
Kemal Ayvaz ile tek celsede boşanan Hanife Gürdal: Kemal'a çıplak fotoğraf atan kadınlar beni eleştiriyor Kemal Ayvaz ile tek celsede boşanan Hanife Gürdal: Kemal'a çıplak fotoğraf atan kadınlar beni eleştiriyor         
11:19
Mangallık keklik ve sülün üreten Bursalı girişimci, siparişlere yetişemiyor Mangallık keklik ve sülün üreten Bursalı girişimci, siparişlere yetişemiyor         
10:45
Son Dakika: Macron Türkçe tweet atıp Türkiye'yi açık mesaj gönderdi Son Dakika: Macron Türkçe tweet atıp Türkiye'yi açık mesaj gönderdi         
10:07
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
Güldür Güldür Show'un yeni sezon afişi yayınlandı Güldür Güldür Show'un yeni sezon afişi yayınlandı         
08:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2020 05:22:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "11. Uluslararası İstanbul Opera Festivali" başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei