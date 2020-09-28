11. Uluslararası İstanbul Opera Festivali "Saraydan Kız Kaçırma" operasıyla sona erdi - Son Dakika

11. Uluslararası İstanbul Opera Festivali "Saraydan Kız Kaçırma" operasıyla sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen "11. Uluslararası İstanbul Opera Festivali" sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen "11. Uluslararası İstanbul Opera Festivali" sona erdi.

Festivalin kapanışı, İstanbul Arkeoloji Müzeleri bahçesinde sanatseverlerin beğenisine sunulan "Saraydan Kız Kaçırma" operası ile yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine uygun gerçekleşen etkinlikte, İstanbul Devlet Opera Balesi (İDOB) sanatçılarına, orkestra ve koro da eşlik etti.

Festival geleneği olarak programda her yıl yer alan Wolfgang Amadeus Mozart'ın eseri, Caner Akın tarafından yeni bir yorumla sahneye koyuldu.

Akın'ın, Türklerin kin tutmak yerine merhamete önem vermesine de dikkati çektiği temsilde, Kovid-19'a göndermeler yapılarak 1918'de yaşanan İspanyol gribi salgını da konu edildi.

Etkinliklerde Kovid-19 tedbirlerine uyuldu

Etkinliği izlemeye gelenler arasında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Hümeyra Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile torunu Mahinur Albayrak da yer aldı.

Özgül Özkan Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle sanatseverlerle olan bağın kopmaması için daha az seyircili, sosyal mesafeye dikkat ederek, az dekor kullanarak temsilleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu yıl festivalde uluslararası sanatçıların yer almadığını aktaran Yavuz, festival kapsamında yapılan 4 etkiliğin de çok ilgi gördüğünü ifade etti.

Yavuz, bu yılki 10 bin bilet hedefine salgın nedeniyle ulaşamadıklarını belirterek, "Bu sene her akşam sadece 250 misafir ağırladık. Bunu telafi edebilmek için de sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayın gerçekleştirdik." dedi.

Son temsilde genç sanatçılara fırsat verildi

İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan da iki gün üst üste oynayan "Saraydan Kız Kaçırma"nın son temsilinde genç sanatçılara fırsat verildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Opera sanatı birdenbire olan bir şey değil. Yavaş yavaş... Eğitime başladıktan, konservatuvardan mezun olup baleye girdikten sonra hala ben bile ders alıyorum. Neredeyse emeklilik yaşım geldi. Dolayısıyla sonu olmayan bir eğitim, sanat. O yüzden böylesine önemli bir günde bu kadar önemli rollerin altına girmeleri ve başarmış olmaları, Türkiye'nin opera sanatı geleceği açısından çok önemli. Orkestra şefimizden tutun rejisörümüze kadar, bundan sonra parlak kariyerini beklediğimiz çocuklar."

Uzun süre ayakta alkışlanan etkinliğin ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz ve İstanbul Valisi Yerlikaya, sanatçılara çiçek takdim etti.

Eserde Erdem Erdoğan ve Ufuk Toker "Belmonte", Tuncay Kurtoğlu ve Umut Tingür "Osmin", Ceren Aydın Akkoç ve Hale Soner Kekeç "Konstanze", Sevim Ateş ve Nazlı Deniz Süren "Blondchen", Serkan Bodur ve Berk Dalkılıç "Pedrillo" karakterini dönüşümlü canlandırdı. Selim Borak "Selim Paşa", Adahan Cabaş ise "Çocuk" rolünü oynadı.

Koreografisinde balet Tan Sağtürk imzası bulunan "Saraydan Kız Kaçırma" operasında, İDOB orkestrasını Murat Cem Orhan yönetirken, İDOB korosunun şefliğini ise Volkan Akkoç üstlendi.

11. Uluslararası İstanbul Opera Festivali Saraydan Kız Kaçırma operasıyla sona erdi
11. Uluslararası İstanbul Opera Festivali Saraydan Kız Kaçırma operasıyla sona erdi
11. Uluslararası İstanbul Opera Festivali Saraydan Kız Kaçırma operasıyla sona erdi
11. Uluslararası İstanbul Opera Festivali Saraydan Kız Kaçırma operasıyla sona erdi

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Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 10:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 11. Uluslararası İstanbul Opera Festivali 'Saraydan Kız Kaçırma' operasıyla sona erdi - Son Dakika


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