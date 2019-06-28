Son Dakika Haberleri: 11. Uluslararası Larengoloji Kongresi
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11. Uluslararası Larengoloji Kongresi

1 saat önce

Larengoloji Derneği tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Larengoloji Kongresi Rize'de başladı.

11. Uluslararası Larengoloji Kongresi, System.String[]
Larengoloji Derneği tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Larengoloji Kongresi Rize'de başladı.
Üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongreye Rektör Vekili Prof. Dr. Adnan Yılmaz, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Vali Vekili Ahmet Dalkıran, Larengoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürsel Dursun, İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, diğer ilgililer ve davetliler katıldı.
Kongre Eş Başkanı ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Engin Dursun, burada yaptığı konuşmada, 11. Uluslararası Larengoloji Kongresini yapmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.
Günümüzde Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisinin her alanında olduğu gibi Larengoloji alanında da bilimsel ve teknolojik gelişmelerin olduğunu ifade eden Dursun, "Bunun gereği olarak da tanısal girişimler, tıbbi, cerrahi ve rehabilitasyon yöntemler değişm ektedir ve yenilenmektedir. Kongremizde alanında söz sahibi değerli konuşmacılarımızın katkıları ile bu yenilik ve gelişmelerin ele alındığı bilimsel ortamı yaratmayı amaçladık." diye konuştu.
Konuşmaların ardından kongreye destek verenlere plaket takdim edildi.
Kongre, 2 gün sürecek.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:52 Kaynak: AA
Rize, Güncel
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