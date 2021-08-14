11. Uluslararası Resort Turizm Kongresi 25 Kasım'da gerçekleştirilecek

Antalya'da bu yıl 11'incisi düzenlenecek "Uluslararası Resort Turizm Kongresi"nde turizmin geleceği konuşulacak.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) organizasyonuyla gerçekleştirilecek kongreye, yurt içinden ve dışından seyahat endüstrisinde yer alan turizmin tüm kesimleri ile finansman, danışmanlık, yatırım, işletme, yönetim, tedarikçi firmaların üst düzey, karar verici temsilcileri katılacak.

AKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı, yaptığı açıklamada, Türkiye, Antalya ve dünya turizminin önemli aktörlerinin bir araya geleceği kongrenin 25 Kasım'da Lara'daki bir otelde gerçekleştirileceğini ifade etti.

Kongrenin ana temasının "Geleceğin Turizmi, Turizmin Geleceği" olacağını aktaran Yağcı, turizmin mevcut durumu ile kısa, orta ve uzun vadeli olası gelişmelerin sektöre yansımalarını değerlendireceklerini vurguladı.

Küresel ölçekte yaşanan salgının kırılgan bir sektör olan turizm endüstrisini de etkilediğini belirten Yağcı, "Sadece ülkemizin değil, dünyanın tüm önemli destinasyonlarını da etkileyen salgın sorunu 2022'nin trendlerinde belirleyici olacaktır. Bu etkinin ne zamana kadar süreceği ve ne yönde ilerleyeceği aşı çalışmalarıyla yön kazanacak. Bu kapsamda, turizm sektöründe oluşacak stratejiler önem kazanacaktır. Bu kongrede salgının etkisinin sektörde yarattığı değişimler ve gelecek öngörülerimizi konuşacağız." değerlendirmesinde bulundu.