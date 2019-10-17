Son Dakika Haberleri: "11. Uluslararası Sanat Günleri" Trabzon'da başladı
Son Dakika Kültür Sanat '11. Uluslararası Sanat Günleri' Trabzon'da başladı

"11. Uluslararası Sanat Günleri" Trabzon'da başladı

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Trabzon Sanatevi tarafından düzenlenen "11'inci Uluslararası Sanat Günleri" başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Trabzon Sanatevi tarafından düzenlenen "11'inci Uluslararası Sanat Günleri" başladı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Uluslararası Sanat Günleri"nin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Trabzon'un bir sanat, kültür ve spor şehri olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, şehirlere ruh verenin de geriye dönük geçmişi ve tarihi olduğunu ifade etti.

Vali Ustaoğlu, Trabzon'un da bu anlamda ön plana çıktığını işaret ederek, "Bir toplum sanata ve sanatçıya ne kadar değer verirse, o toplumun hem ilerlemesi hem de gelişmesi onunla olur." dedi.

Sanatın önemine dikkati çeken Ustaoğlu, etkinlik için emeği geçenleri de tebrik etti.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs de "Uluslararası Sanat Günleri" etkinliğinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu vurguladı.

Örs, futbol kimliği ile bilinen Trabzon'un, aynı zamanda bir kültür ve sanat şehri olduğunu söyledi.

Program kapsamında kentte çok değerli sanatçıların ağırlanacağını belirten Hüseyin Örs, "Trabzon'un 150'den fazla sadece Türkiye değil dünya çapında ressamı ve plastik sanatlarda yetişmiş sanatçıları var. Trabzon o yüzden aynı zamanda bir sanat şehridir, kültür şehridir. " diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da Trabzon'un çok köklü bir tarihe sahip olduğunu anlattı.

Trabzon'da kültüre ve sanata dair çok önemli işlere imza atma kararlılığında olduklarını aktaran Zorluoğlu, "İnşallah bundan sonra daha büyük organizasyonlarla şehrimizde festivallerin, tiyatronun, sinemanın ve diğer sanatların da aktif şekilde icra edildiği birçok organizasyonu birlikte planlayacağız ve yürüteceğiz." şeklinde konuştu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Trabzon'un uluslararası düzeyde birçok organizasyona ev sahipliği yapabilecek kabiliyette olduğunu vurguladı.

Trabzon Sanatevi Başkanı Adnan Taç'ın programın önemi ve detayları hakkında bilgilendirmede bulunduğu etkinlikte, konuşmaların ardından katılımcılar tarafından fotoğraf ve resim sergilerinin açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin yanı sıra Afganistan, Gürcistan, Rusya, KKTC ve İran'dan sanatçıların katıldığı etkinlik kapsamında, sergi, dinleti, söyleşi, imza günü, film gösterimi, konser gibi programlar organize edilecek.

Etkinlik, 20 Ekim'de sona erecek.

Trabzon, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 653'e yükseldi
Bakan Akar: Terör örgütü, kimyasal silah kullanıp suçu TSK'ya atacak Cumhurbaşkanlığı kaynakları: Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektubun sızdırılma amacı bugünkü görüşmeyi sabote etmek Trump'ın sözlerini çeviren tercümanın yüzü şekilden şekle girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 19:23:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "11. Uluslararası Sanat Günleri" Trabzon'da başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]