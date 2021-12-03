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"11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali" ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

"11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali" ödülleri sahiplerini buldu

03.12.2021 10:44
"11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali" ödülleri sahiplerini buldu

"Herkes İçin Adalet" temasıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Şişli Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen "11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali"nin ödülleri düzenlenen törenle verildi.

"Herkes İçin Adalet" temasıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Şişli Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen "11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali"nin ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Evi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Festivali Direktörü Bengi Semerci, dopdolu bir programla sinemaseverlerin karşısına çıktıklarını ifade ederek, sinema salonlarına dönmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Semerci, "Öncelikle Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması ve Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması jürilerine, ön jürilere, VisionIST Endüstri Günleri ve Akademik Program konuşmacılarına, moderatörlere, filmleri izleyen, tartışan ve paylaşan herkese çok teşekkürler. Festivalde gösterdiğimiz filmlere emek veren herkese minnettarız. Onlar olmazsa festivaller de olmaz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da en iyi seçkiyi sunduk. Seneye de herkes için adalet diyeceğiz." dedi.

"En İyi Film" ödülü "107 Anne"

Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında "En İyi Film" ödülüne "107 Anne" adlı film değer görüldü. Ödül, filmin yönetmeni Peter Kerekes'e iletilmek üzere Festival Başkanı Adem Sözüer'e jüri başkanı Niki Karimi tarafından takdim edildi.

Festivalin Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması jürisi bu yıl ayrıca 2 filme "Özel Ödül" verdi. Yujiro Harumoto'nun yönettiği "Denge" filmi ve Ahmet Necdet Çupur'un yönettiği "Yaramaz Çocuklar" filmlerinin ödülleri jüri üyeleri Mehmet Aslantuğ, Pelin Esmer ve Bohdan Zhuk tarafından açıklandı.

Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması dalında da "En İyi Film" ödülü "Ben İyiyim, ya Siz?" filmine verildi. Ödül, filmin yönetmeni Molly Manning Walker'a iletilmek üzere festival koordinatörü İzlem Oktay'a jüri başkanı Can Candan tarafından takdim edildi.

Bu yıl Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması'nın "Jüri Özel Ödülü", "Suçlular" filmine layık görüldü. "Öğrenci Jürisi Ödülü" ise "Beyaz İnek İçin Balad" filmine verildi.

Filmleri seyreden izleyicilerin oylarıyla belirlenen "Habertürk Seyirci Ödülü" ise "Bembeyaz" filmine değer görüldü.

Sinema profesyonelleri VisionIST "Endüstri Günleri" nde buluştu

11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen VisionIST "Endüstri Günleri"nde ise sinema profesyonelleri iki gün boyunca sinemaseverlerle bir araya getirildi.

Yansımalar, Atölye, Panel ve Ustalık Sınıfından oluşan VisionIST'de Endüstride farklı kuşaklardan gelen ulusal ve uluslararası meslek profesyonellerinin birbirini tanıması, iletişimde bulunması ve bu şekilde üretimlerine yansıtacak katkıyı sağlaması hedeflendi.

Zeynep Atakan, Kutluğ Ataman, Sahraa Karimi, Gözde Kural, Zeynep Arısoy, Reha Erdem, Selen Öztürk, Gülcan Keltek, Betal Özay, Niki Karimi, Shahram Mokri, Babak Karimi ve Farhad Eivazi konuşmacı ve moderatör olarak katıldığı VisionIST 'Endüstri Günleri' Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali YouTube platformundan çevrim içi gerçekleştirildi.

Festivalin "Herkes İçin Çevre Adaleti" başlıklı akademik programında ise 18 oturum düzenlendi. Oturumlara dünyadan ve Türkiye'den akademisyenler katıldı.

Film Festivali, Adalet, Şişli, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali' ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: "11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali" ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
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