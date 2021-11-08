11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 26 Kasım'da başlayacak - Son Dakika

Bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Şişli Belediyesinin katkılarıyla 11. kez düzenlenecek olan "Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali", 26 - 2 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

"Adalet" temalı filmlerin yarışmacı olarak katılacağı festival, 25 Kasım'da Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak açılışın ardından, 26 Kasım'dan itibaren Kadıköy Sineması ve Atlas 1948 Sineması'nda sürecek.

Her yıl akademik programları ile farklılaşan festivalde İstanbul Hukuk Fakültesi'nde gerçekleşecek akademik program başlığı "Çevre Adaleti" olacak.

Endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı, iletişim toplantılarının yapıldığı, projelerin yarışmadan profesyonellere sunulduğu "VisionIST Endüstri Günleri"nin 3.'sü de 27-28 Kasım tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlenecek. Katılım "www.icapff.com" adresinden yapılabilir.

Karimi'ye ödül

Festival ayrıca bu yıl tüm direnen Afgan kadınları ve sinemacıları adına Afganlı yönetmen Sahra Karimi'ye onur ödülü verecek.

11. yılında festival danışma kurulu aynı zamanda "Sinema Onur Ödülü"nü Reis Çelik'e, "Akademik Onur Ödülü"nü Sargun Ali Tont'a ve "Sinemaya Katkı Ödülü"nü Hülya Uçansu'ya vermeyi kararlaştırdı.

Ödüller, festivalin 25 Kasım'da yapılacak açılış töreninde takdim edilecek.