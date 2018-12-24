11. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri" Başvuruları Başladı

TRT tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen "Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri"ne başvurular başladı.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, yarışma, amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, çeşitli ülkelerden farklı ve yüksek nitelikli belgesel filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak ve uzun vadede dünyanın her tarafından belgeselcilerin düşünce alışverişinde bulunacağı bir zemin oluşturmak amacıyla gerçekleştiriliyor.
Bu yıl 79 ülkeden 624 belgesel filmin katıldığı "Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri"ne 2019 yılında da yurt içi ve yurt dışından yoğun bir katılımın gerçekleşmesi bekleniyor.
Son başvuru tarihi 25 Ocak 2019 olarak belirlenen yarışmanın ön eleme sonuçları ise 8 Mart
2019'da açıklanacak.
Finale kalan filmler, 25-30 Nisan 2019 tarihleri arasında, yönetmenlerinin de katılımıyla ücretsiz olarak gösterilecek.
Gösterimlerle eş zamanlı yapılacak seçici kurul değerlendirmeleri sonrasında ödül töreni, 29 Nisan 2019 tarihinde düzenlenecek.
Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri kapsamında ayrıca bu yıl "TRT Proje Destek Yarışması" düzenlenecek. Proje Destek Yarışması'na, fikir ve öykü aşamasında henüz yapımına başlanmamış, belgesel formatında geliştirilebilecek projeler katılabilecek.
Ödüllerde Ulusal Yarışma'da "Profesyonel Kategori"de "En İyi Film Ödülü"ne 50 bin, "Öğrenci Filmleri Kategorisi"nde "En İyi Film Ödülü"ne 25 bin, Uluslararası Yarışma'da ise "En İyi Film Ödülü"ne 10 bin avro takdim edilecek.
Başvurular, ödüller hakkındaki ayrıntılı bilgilerin de yer aldığı "www.trtbelgesel.com" adresinden yapılabilecek.