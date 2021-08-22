11. Uluslararası Yenice Dağ Bisiklet yarışları sona erdi

Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen 11. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet yarışları sona erdi. Büyük kadınlar kategorisinde Zehra Kırgın tek yarıştığı kategorisinde parkuru tamamladı.

Yenice Kaymakamlığı, Yenice Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı tarafından organize edilen ve iki gün süren 11. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet yarışları sona erdi. Ihlamur Teras ve Yazıköy güzergahları arasında 7 tur üzerinden gerçekleştirilen 8 kategorili yarışlara çeşitli illerden 69 bisikletli katıldı. Yarışların sonunda büyük kadınlar kategorisinde Zehra Kargın, büyük erkeklerde Esat Ceylan, genç erkeklerde Anıl Tuna Sözer, yıldız erkek A kategorisinde Ramazan Yılmaz, yıldız erkek B kategorisinde Furkan Çamlıdere, master 30'da Bayram Eroğlu, master 40'da Oğuz Özçelik ve master 50'de Ali Boyraz birinciliği elde etti.

Ödül töreni öncesi konuşan Yenice Kaymakamı Yasin Erdem, ilçe tanıtımı için bu tür organizasyonlara özel önem verdiklerini belirterek, "Her yıl bir önceki yıla göre organizasyon tecrübesini geliştiriyoruz. Dünyanın ve Türkiye'nin farklı noktalarından bisiklet turlarının güzel ilçemizde bir araya gelerek dünya standartlarında bisiklet yarışması düzenlemek bizleri gururlandırmaktadır" dedi.

Konuşmanın ardından yarışmalarda dereceye girenlere bisikletlilere ödülleri Yenice Kaymakamı Yasin Erdem, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı ve federasyon yetkilileri tarafından verildi.

Belediye Başkanı Zeki Çaylı, yarışları ileri yıllarda da devam ettirmek istediklerini ifade ederek, "Gururla söyleyebiliriz ki Cumhurbaşkanlığı bisiklet yarışlarından sonra devamı olan ülkedeki ikinci bir yarış olarak yapmaktayız Bundan sonraki dönemlerde de pandemi bize imkan verirse inşallah devam ettirmede kararlıyız. Bu sene pandemiden dolayı istenen seviyede bir sporcu katılamadı. Açıkçası onu da belirtmek isterim. Önümüzdeki yıl daha büyük katılımlarla yurtdışından da bisikletçilerin gelmesiyle bu yarışın en güzelini turizm beldesi Yenice'de yapmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Yüzde 87'si ormanlarla kaplı Yenice ilçesinde düzenlenen yarışmada bisikletçilerin haz aldığını aktaran Çaylı şunları söyledi:

"Buradan yarışmakta zevk alıyorlar. Mutlu olarak buradan ayrılıyorlar. Biz onları mutlu etmekten dolayı ve bunu 11 yıldır devam ettirmekten dolayı çok mutluyuz. Onları tekrar bekliyoruz."

Rakibi olmadan birinci oldu

Samsun'dan yarışmaya katılmak için Yenice ilçesine gelen Zehra Kargın, tek başına rakipsiz yarıştığı büyük kadınlar kategorisinde parkuru tamamladı. Kargın, "Öncelikle bu organizasyonda olduğum için çok mutluyum. Üçüncü kez geliyorum ama 11.'si düzenleniyor. Bu organizasyonda emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bizi bu güzel doğa ile buluşturdukları için, böyle güzel bir organizasyonda yer aldığımız için çok mutluyum. İnşallah seneye de olur. Sonraki yıllarda da devam edebilirim. Bu madalyayı aldığım için mutluyum" ifadelerini kullandı. Kargın, düzenlenen yarışmada tek kadın yarışmacı olduğu için mutlu olduğunu ve önümüzdeki yıllarda daha kalabalık ortamda yarışmak istediğini söyledi. - KARABÜK