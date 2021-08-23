Üye Girişi
11. Uluslararası Yenice Dağ Bisiklet yarışları sona erdi - Son Dakika

11. Uluslararası Yenice Dağ Bisiklet yarışları sona erdi

23.08.2021 00:58
11. Uluslararası Yenice Dağ Bisiklet yarışları sona erdi, System.String[]

Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen 11. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet yarışları sona erdi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen 11. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet yarışları sona erdi. Büyük kadınlar kategorisinde Zehra Kırgın tek yarıştığı kategorisinde parkuru tamamladı.

Yenice Kaymakamlığı, Yenice Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı tarafından organize edilen ve iki gün süren 11. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet yarışları sona erdi. Ihlamur Teras ve Yazıköy güzergahları arasında 7 tur üzerinden gerçekleştirilen 8 kategorili yarışlara çeşitli illerden 69 bisikletli katıldı. Yarışların sonunda büyük kadınlar kategorisinde Zehra Kargın, büyük erkeklerde Esat Ceylan, genç erkeklerde Anıl Tuna Sözer, yıldız erkek A kategorisinde Ramazan Yılmaz, yıldız erkek B kategorisinde Furkan Çamlıdere, master 30'da Bayram Eroğlu, master 40'da Oğuz Özçelik ve master 50'de Ali Boyraz birinciliği elde etti.

Ödül töreni öncesi konuşan Yenice Kaymakamı Yasin Erdem, ilçe tanıtımı için bu tür organizasyonlara özel önem verdiklerini belirterek, "Her yıl bir önceki yıla göre organizasyon tecrübesini geliştiriyoruz. Dünyanın ve Türkiye'nin farklı noktalarından bisiklet turlarının güzel ilçemizde bir araya gelerek dünya standartlarında bisiklet yarışması düzenlemek bizleri gururlandırmaktadır" dedi.

Konuşmanın ardından yarışmalarda dereceye girenlere bisikletlilere ödülleri Yenice Kaymakamı Yasin Erdem, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı ve federasyon yetkilileri tarafından verildi.

Belediye Başkanı Zeki Çaylı, yarışları ileri yıllarda da devam ettirmek istediklerini ifade ederek, "Gururla söyleyebiliriz ki Cumhurbaşkanlığı bisiklet yarışlarından sonra devamı olan ülkedeki ikinci bir yarış olarak yapmaktayız Bundan sonraki dönemlerde de pandemi bize imkan verirse inşallah devam ettirmede kararlıyız. Bu sene pandemiden dolayı istenen seviyede bir sporcu katılamadı. Açıkçası onu da belirtmek isterim. Önümüzdeki yıl daha büyük katılımlarla yurtdışından da bisikletçilerin gelmesiyle bu yarışın en güzelini turizm beldesi Yenice'de yapmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Yüzde 87'si ormanlarla kaplı Yenice ilçesinde düzenlenen yarışmada bisikletçilerin haz aldığını aktaran Çaylı şunları söyledi:

"Buradan yarışmakta zevk alıyorlar. Mutlu olarak buradan ayrılıyorlar. Biz onları mutlu etmekten dolayı ve bunu 11 yıldır devam ettirmekten dolayı çok mutluyuz. Onları tekrar bekliyoruz."

Rakibi olmadan birinci oldu

Samsun'dan yarışmaya katılmak için Yenice ilçesine gelen Zehra Kargın, tek başına rakipsiz yarıştığı büyük kadınlar kategorisinde parkuru tamamladı. Kargın, "Öncelikle bu organizasyonda olduğum için çok mutluyum. Üçüncü kez geliyorum ama 11.'si düzenleniyor. Bu organizasyonda emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bizi bu güzel doğa ile buluşturdukları için, böyle güzel bir organizasyonda yer aldığımız için çok mutluyum. İnşallah seneye de olur. Sonraki yıllarda da devam edebilirim. Bu madalyayı aldığım için mutluyum" ifadelerini kullandı. Kargın, düzenlenen yarışmada tek kadın yarışmacı olduğu için mutlu olduğunu ve önümüzdeki yıllarda daha kalabalık ortamda yarışmak istediğini söyledi. - KARABÜK

Bisiklet, Türkiye, Karabük, Yenice, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 11. Uluslararası Yenice Dağ Bisiklet yarışları sona erdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe-Antalya maçından sonra Arda Turan'dan manidar 00:49 Fenerbahçe-Antalya maçından sonra Arda Turan'dan manidar "Gülücük"! Herkes paylaşımını konuşuyor Fenerbahçe-Antalyaspor maçına tartışmalı penaltı pozisyonu damga vurdu! Galatasaray ve Beşiktaşlılar çıldırdı 00:03 Fenerbahçe-Antalyaspor maçına tartışmalı penaltı pozisyonu damga vurdu! Galatasaray ve Beşiktaşlılar çıldırdı Yetişkin film yıldızını ses kayıtları yaktı! Karısının boynundan tutup, 23:13 Yetişkin film yıldızını ses kayıtları yaktı! Karısının boynundan tutup, "Senin hatan" diyerek tecavüz etti
AK Partili Yılmaz'ın aracını durduran polislerle ilgili Mersin Valiliği'nden açıklama: Memurlar mevzuatın dışına çıktı 22:24 AK Partili Yılmaz'ın aracını durduran polislerle ilgili Mersin Valiliği'nden açıklama: Memurlar mevzuatın dışına çıktı Aslı Melisa Uzun'un kız arkadaşlarıyla samimi pozları tartışma yarattı 22:17 Aslı Melisa Uzun'un kız arkadaşlarıyla samimi pozları tartışma yarattı Van'da polisin iş yerine yaptığı baskında 1300 tabanca ele geçirildi 21:13 Van'da polisin iş yerine yaptığı baskında 1300 tabanca ele geçirildi
Konvoydaki araç kaza yaptı! Teyzesinin yaralandığını duyan gelin, düğünü bırakıp ambulansa koştu 20:30 Konvoydaki araç kaza yaptı! Teyzesinin yaralandığını duyan gelin, düğünü bırakıp ambulansa koştu Nurgül Yeşilçay'dan yeni imaj fotoğrafı: Sarışın bomba mıyım neyim? 19:59 Nurgül Yeşilçay'dan yeni imaj fotoğrafı: Sarışın bomba mıyım neyim?

Son Dakika Haberleri
19:16 Sunucu Okan Karacan, cinsel taciz soruşturması sebebiyle gözaltına alındı
19:10 Fenerbahçe'de gitme sırası Dirar'a geldi! Sözleşmesinin feshi için görüşmelere başlandı
19:03 Afganistan'ın eski İletişim ve Teknoloji Bakanı Saadat, Almanya'da bisikletli kuryelik yapıyor
19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'la telefon görüşmesi yaptı: Şartların oluşması durumunda Kabil Havalimanı'nda kalabiliriz
18:34 Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'i görenler tanıyamadı: Genç kıza dönmüş
18:22 Taliban, direnişçilerin son kalesi Pençşir'e doğru ilerliyor! Efsane komutanın oğluna zaman verildi
18:18 Aşı yaptırmayan üniversite öğrencileri derslere girebilecek mi? İşte merak edilen tüm tedbirler
17:32 Batuhan Karadeniz'den gündem olan karar! Yeni adresi Iğdırspor oldu
17:02 Süper Lig'de yılın bombası Galatasaray'dan geliyor! Julian Draxler transferi için harekete geçildi
Muharrem İnce ile Tunç Soyer'in afiş kavgası büyüyor! Twitter üzerinden birbirlerine sert sözlerle yüklendiler Muharrem İnce ile Tunç Soyer'in afiş kavgası büyüyor! Twitter üzerinden birbirlerine sert sözlerle yüklendiler         
00:53
Vitor Pereira, son dakika golünden sonra çılgınca sevindiği anları bu sözlerle anlattı: Çok çalıştık Vitor Pereira, son dakika golünden sonra çılgınca sevindiği anları bu sözlerle anlattı: Çok çalıştık         
00:30
İngiltere'nin Afgan mülteciler için Türkiye'ye merkez kurma planı iddialarına Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Doğru değil İngiltere'nin Afgan mülteciler için Türkiye'ye merkez kurma planı iddialarına Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Doğru değil         
23:16
Evli oldukları pek bilinmiyor! İşte Çukur'un Koçovalı'sı Ercan Kesal'ın kendisi kadar ünlü eşi Evli oldukları pek bilinmiyor! İşte Çukur'un Koçovalı'sı Ercan Kesal'ın kendisi kadar ünlü eşi         
22:42
Kavgayı ayırmak isteyen eski muhtar silahla vuruldu: 1 ölü, 2 yaralı Kavgayı ayırmak isteyen eski muhtar silahla vuruldu: 1 ölü, 2 yaralı         
22:24
Annesini yemek masasında 10 bıçak darbesiyle öldüren cani evladın adliye çıkışı sözleri şaşkınlık yarattı Annesini yemek masasında 10 bıçak darbesiyle öldüren cani evladın adliye çıkışı sözleri şaşkınlık yarattı         
21:33
Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 206 kişi vefat etti, 18 bin 622 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 206 kişi vefat etti, 18 bin 622 yeni vaka tespit edildi         
20:32
Eski Bakan Ziya Selçuk, istifasından sonra ilk paylaşımını yaptı: Yenilikle yeniden buluştum Eski Bakan Ziya Selçuk, istifasından sonra ilk paylaşımını yaptı: Yenilikle yeniden buluştum         
20:27
Görüntüler tepki çekti! AK Partili vekilden, aracını durduran polise hakaret Görüntüler tepki çekti! AK Partili vekilden, aracını durduran polise hakaret         
19:35
Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'i görenler tanıyamadı: Genç kıza dönmüş Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'i görenler tanıyamadı: Genç kıza dönmüş         
18:35
4 aylık esaret! Acımasız koca, yeni evli karısına yapmadığını bırakmadı 4 aylık esaret! Acımasız koca, yeni evli karısına yapmadığını bırakmadı         
18:17
Eşini ve çocuğunu öldürüp hayatına son veren baba, ailesinden uzağa defnedildi Eşini ve çocuğunu öldürüp hayatına son veren baba, ailesinden uzağa defnedildi         
18:11
Çekimde göğsü görünen Çağla, bir de bu anları fark etmeden takipçileriyle paylaştı Çekimde göğsü görünen Çağla, bir de bu anları fark etmeden takipçileriyle paylaştı         
16:06
Karganın hayrete düşüren dostluğu! Her gün kahveye gelip yiyeceğini alıyor Karganın hayrete düşüren dostluğu! Her gün kahveye gelip yiyeceğini alıyor         
15:57
İngiliz araştırmacılar Delta varyantının yeni belirtilerini açıkladı: Yüksek ateş ve nefes darlığına dikkat İngiliz araştırmacılar Delta varyantının yeni belirtilerini açıkladı: Yüksek ateş ve nefes darlığına dikkat         
14:34
Plajda mavi bikinisiyle duş alan Ivana Sert tüm bakışları üzerine topladı Plajda mavi bikinisiyle duş alan Ivana Sert tüm bakışları üzerine topladı         
12:17
Oğlunun cebinde gördüğü 10 lira ile cinsel istismarı ortaya çıkaran anne, mahkeme kararına tepki gösterdi Oğlunun cebinde gördüğü 10 lira ile cinsel istismarı ortaya çıkaran anne, mahkeme kararına tepki gösterdi         
11:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2021 01:02:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 11. Uluslararası Yenice Dağ Bisiklet yarışları sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement