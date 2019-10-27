11. Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu
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Zeytinburnu Belediyesi ve Beştelsiz Spor Kulübü tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 01:08 Kaynak: AA
Zeytinburnu Belediyesi ve Beştelsiz Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu düzenlendi.
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