11 üniversite rektörü Midyat'ta buluştu

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan 11 üniversitenin rektör ve akademisyenleri, Mardin'in Midyat ilçesinde bir arala geldi.



Bir dizi ziyarette bulunmak için Mardin'e gelen 11 üniversitenin rektör ve akademisyenleri Midyat'ta geldi. Özel bir işletmede onurlarına verilen yemek programına, Kaymakam Tekin Dündar'ın yanı sıra Artuklu Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Öztürk, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Kutlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.



Yemek programında bir konuşma yapan Kaymakam Tekin Dündar, Midyat'ın geçmişiyle şu anıyla örnek bir yer olduğunu söyledi. Kaymakam Dündar, "Bu kadar kadim bir yerde hala farklı kültürlerin inançların, kökenlerin bir arada yaşadığı nadide bir yer. Tarihi sokaklarda yaşayabileceğiniz bir mekan bir ilçe her zaman bekleriz. Tüm bünyenizde çalışan akademisyenleri, öğrencileri bekliyoruz" dedi.



Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş ise, "Mardin birden fazla kültürün beraber yaşayabildiği bir yer. Hepimizin bu birlikte yaşama kültürüne muhakkak alışmamız gerekiyor. Bu nasıl olur, birbirimize saygı göstermek suretiyle ve bu kültürü yaşatmak suretiyle çok dilli, çok dinli, çok kültürlü ancak bu şekilde olunabilir. Midyat'ta böyle nadide yerlerdendir. Biz eski kültürümüzle eski tarihimizle barışık bir şekilde yaşadığımız müddetçe inşallah ilelebet bu kültürü yaşatabileceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.



Programın sonunda misafirlere çeşitli hediyeler takdim edildi. - MARDİN