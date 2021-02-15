Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden, Uygur Türkleri'nin Çin'e iadesi yönündeki iddialara yalanlama - Son Dakika
Üye Girişi

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden, Uygur Türkleri'nin Çin'e iadesi yönündeki iddialara yalanlama

15.02.2021 15:20
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden, Uygur Türkleri'nin Çin'e iadesi yönündeki iddialara yalanlama

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, "11 Uygur Türk'ünün sahte pasaportla ülkemize geldikleri için Çin'e iade edildikleri" şeklindeki iddiaları yalanladı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, "11 Uygur Türk'ünün sahte pasaportla ülkemize geldikleri için Çin'e iade edildikleri" şeklindeki iddiaları yalanladı.

Genel Müdürlük tarafından yapılan basın açıklamasında, 11 Uygur Türkü'nün Çin'e iade haberlerinin aslını yansıtmadığını ve tam tersine 29.12.2018 tarihine Bakanlık tarafından ülkemize girişlerinin sağlandığı duyuruldu.

Basın açıklamasında, "Bazı basın yayın organlarını ve sosyal medya hesaplarında ileri sürülen 'Uygur Türklerinin sahte pasaportla geldikleri için Çin'e iade edildikleri edildikleri' iddiası tamamen gerçek dışıdır. Tam aksine, İstanbul Atatürk Havalimanı üzerinden ülkemize gelen bahse konu 11 şahsın, yapılan araştırmada Uygur Türkü olduklarının tespit edilmesi neticesinde, Bakanlığımızın talimatları çerçevesinde 29.12.2018 tarihinde ülkemize girişleri sağlanmıştır" denildi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Çin-Avrasya Fuarı Verimli İşbirlikleriyle Sona Erdi Çin-Avrasya Fuarı Verimli İşbirlikleriyle Sona Erdi Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde Domates Hasadı Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde Domates Hasadı
Kaynak: İHA

Göç idaresi genel müdürlüğü, Çin Halk Cumhuriyeti, Uygur, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden, Uygur Türkleri'nin Çin'e iadesi yönündeki iddialara yalanlama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:07 55 yaşında emekli olabilirsiniz! İşte sigortalılar için çok önemli o tarih...
16:41 Tartıştığı kişiyi tüfekle yaraladıktan sonra vurmaya devam eden şahıs polisin uyarı ateşinin ardından gözaltına alındı
16:36 İzmir açıklarında balıkçı teknesinde gizlenmiş yüzlerce kaçak göçmen yakalandı
16:05 Melek Mosso çocukluk fotoğrafını ilginç bir notla paylaştı: Umudunuzu kaybetmeyin
15:48 Putin'in demir bebeği 3 başkenti yok etmekle tehdit etti: Rusya'ya karşı zafer imkansızdır
15:42 ABD'de skandal olay! İdam mahkumunun cezası damar yolu bulunamadığı için ertelendi
14:41 Mersin'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın hoparlörlerden "hava saldırısı" anonsu kentte endişe yarattı
14:43 Fenerbahçeli Joao Pedro'nun acı dolu anları! Basın toplantısı sırasında arı saldırısına uğradı
14:29 Fenerbahçe'de sakatlık kabusu sürüyor! King'in ardından Emre Mor da sakatlandı
14:20 Giresun'da eşi, baldızı ve kayınbiraderinin eşini öldürüp intihara kalkışan adamın boşanma davasını öğrenince katliam yaptığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 17:25:56. #1.11#
SON DAKİKA: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden, Uygur Türkleri'nin Çin'e iadesi yönündeki iddialara yalanlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement