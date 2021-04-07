11. Van Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı kapılarını açtı - Son Dakika

Van'da Ajans Asya Fuarcılık tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen ve beş gün sürecek olan 'Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı' kapılarını ziyaretçilere açtı.

Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara, çeşitli illerden 80 firma katıldı. Fuarın açılışına Van Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, oda başkanları, firma yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler'in ardından konuşan Van Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, pandemi koşullarına dikkat edilmek kaydıyla çiftçilerin fuarı ziyaret etmelerini tavsiye ettiklerini dile getirerek, "Çiftçilerimizin peyderpey gelip burada yeni ortaya çıkan teknolojileri, üretim tekniklerini öğrenmelerini tavsiye ediyoruz. İnşallah hem çiftçilerimiz hem ilimiz için hayırlara vesile olur. Ben fuarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

11. Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı Koordinatörü Veysi Uygun ise rutin olarak düzenlenen fuara 80 firmanın katıldığını belirtti. Tarımın insan hayatındaki önemine değinen Uygun, "Tarımın önemi günümüzde özellikle pandemi sürecinde daha çok anlaşılmıştır. Bu vesile ile tarım fuarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kamu kurum ve kuruluşların fuara yoğun bir katılım sağladıklarını ifade eden Uygun, "Fuar boyunca Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından burada halka ücretsiz ceviz, badem ve sedir fidanı dağıtacak. Dışarıdan da iyi katılım var. Pandemi nedeniyle birçok ilde fuarlar iptal edilirken, ilimizde fuarlarımız devam ediyor. Bu yıl üçüncü fuarımızı düzenliyoruz. 2021 yılı içerisinde 14 fuar gerçekleştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Fuar boyunca günde 2 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştireceklerini belirten Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner de, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü olarak fuarda stant açtıklarını belirterek, "Her gün burada 2 bin adet fidan dağıtacağız. Özellikle gelir getirici tür olarak ceviz ve bademin yanı sıra sedir fidanı da dağıtacağız. Diğer stantlarla kıyasladığımız zaman Orman Genel Müdürlüğümüzün açtığı bu stantta coşku, heyecan ve katılım var. Halkın standımıza teveccühünden dolayı gururluyuz ve heyecanlıyız. Bu demek oluyor ki, bundan sonraki fuarlarda bundan daha fazla fidan dağıtacağız. Ben emeği geçen Van Orman İşletme Müdürlüğüne ve Orman Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından protokol stantları tek tek gezerek firma yetkililerinden bilgi aldı. - VAN