Son Dakika Haberleri: 11 yaşında kitap yazdı, yayımlamak istiyor
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11 yaşında kitap yazdı, yayımlamak istiyor

1 saat önce

MERSİN'in Silifke ilçesinde, ortaokul öğrencisi Metehan Kılınç (11), 'Metehan ve Maceraları' isimli öykü kitabı yazdı.

11 yaşında kitap yazdı, yayımlamak istiyor, System.String[]
MERSİN'in Silifke ilçesinde, ortaokul öğrencisi Metehan Kılınç (11), 'Metehan ve Maceraları' isimli öykü kitabı yazdı. Kurguladığı eserinde zaman makinesi aracılığıyla Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarına seyahat eden ve o yıllarda yaşadığı maceralara yer veren Metehan, kitabının basımı için destek bekliyor.
Okuduğu kitap ve izlediği belgesellerden etkilenip tarihe ilgi duymaya başlayan Metehan, kendisinin de bir kitap yazabileceğini düşünerek, 4'üncü sınıfta giderken harekete geçti. Derslerinden arta kalan zamanlarda birçok araştırma yapıp edindiği bilgilerle hikaye kurgulayan Metehan, hayal dünyasını kendi el yazısı ile kitabına yansıttı. 40 sayfalık kitabında makine ile zamanda yolculuk eden Metehan, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu ilk yıllara seyahatini ve tarih içinde yaşadığı sıra dışı anlara yer verdi. Metehan, kapak tasarımını kendi yaptığı kitabının basılıp okuyuculara ulaştırılmasını istiyor.
Metehan Kılınç, "Tarihi belgesellerden izleyerek öğrenmeyi seviyorum. Kitabımda dünya üzerinde bilinen 244 ülkenin isimleri ve başkentleri de yer alıyor" dedi.
Metehan'ın tarihi ve araştırmayı çok sevdiğini dile getiren anne Döndü Demirel ise "Yazma konusunda önceleri çok ilgilenmedim ama yazdıklarını okuduğumda ciddi anlamda bir öykü olduğunu gördüm. Tarihe ve tarihle ilgili kitap yazmaya karşı olan bu ilgisinin ardından bir çok kişiden yardım istedim. Oğlumun bu alanda kendini geliştirmesi adına  bir destek almasını mutlaka istiyorum" diye konuştu.


Osmanlı Devleti, Silifke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:59 Kaynak: DHA
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