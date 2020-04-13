Son Dakika › Güncel › 11 yaşında koronayı yendi, alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika
11 yaşında koronayı yendi, alkışlarla taburcu edildi
6 saat önce
Kahramanmaraş'ta korona virüsü yenen 11 yaşındaki kız çocuğu, alkışlarla taburcu edildi.
Kahramanmaraş'ta korona virüsü yenen 11 yaşındaki kız çocuğu, alkışlarla taburcu edildi.
Kahramanmaraş'ta yaşayan 11 yaşındaki E.Y., 13 gün önce öksürük şikayeti ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede korona virüs test sonucu pozitif çıkan E.Y., tedavisinin ardından 14 günlük izolasyon şartı ile taburcu edildi.
Doktor ve hemşireler tarafından alkışlarla taburcu edilen E.Y. ailesiyle birlikte hastaneden ayrıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 04:26 Kaynak: İHA
Son Dakika Şarkıcı Serdar Ortaç, bir kız çocuğu evlat edinmeye karar verdi 11 yaşında korona virüsü yendi alkışlarla taburcu edildi Trump'a karşı birleştiler! Bernie Sanders başkanlık yarışında Joe Biden'ı destekleyecek Ekrem İmamoğlu, kaldıkları otelden çıkarılan sağlık çalışanlarına sahip çıktı