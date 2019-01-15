11 Yaşındaki Arda Solunum Cihazına Kavuştu

11 yaşındaki Arda solunum cihazına kavuştuBURSA - Orhangazi'de kronik solunum yetmezliği ve cerebral palsy hastası olan 11 yaşındaki Arda Yolcu, kavuştuğu solumun cihazı ile artık rahat nefes alabilecek.

11 yaşındaki Arda solunum cihazına kavuştu



BURSA - Orhangazi'de kronik solunum yetmezliği ve cerebral palsy hastası olan 11 yaşındaki Arda Yolcu, kavuştuğu solumun cihazı ile artık rahat nefes alabilecek.

Orhangazi'de yaşayan Alev Yolcu'nun 11 yaşındaki oğlu Arda Yolcu, doğuştan solunum yetmezliği ve cerebral palsy hastalığı ile mücadele ediyor. Yalova'da özel bir hastanede 3,5 ay tedavi gören Arda, ihtiyaç duyulan solunum cihazı için 12 kişiden kendisine sıra gelmesini bekliyordu. Devreye giren Orhangazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Arda'nın tedavisine evde devam edilebilmesi için ihtiyaç duyulan solunum cihazını Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından temin etti.

Arda Yolcu'nun tedavisi ile ilgili ihtiyaç duyulan solunum cihazının yanı sıra, SGK tarafından karşılanmayan ilaçları ve birçok tıbbi gereçleri için de Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz'ın talimatı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile bir yardım kampanyası başlatıldı. Açılan hesaplara hayırsever vatandaşlar tarafından yapılan yardımlar, ilaçların alınması için Alev Yolcu'ya teslim edildi.

Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz, Orhangazi SGK İlçe Müdürü Muzaffer Yurdakul ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Mehmet Eren Al, Yolcu ailesini evinde ziyaret etti. Anne Alev Yolcu, "Herkesten Allah razı olsun. Yardımlar sayesinde çocuğuma solunum cihazı alınabildi. Solunum cihazının yanı sıra SGK tarafından karşılanmayan bazı ilaçları ile tıbbi gereçleri de temin etmeye başladık. Artık tek fizik tedavimiz kaldı. Çocuğum cerebral palsy hastası olması sebebiyle şu anda boğazı delindi. Nefesini makine ile alacak. 2 ay boyunca komadaydı. Şimdi durumu iyi" dedi.

Kaymakam Dr. Yılmaz ise, "Arda'nın ihtiyaç duyduğu İnvaziv mekanik ventilasyon cihazı için oksijen konsantratörü, oksijen tüpü, ev tipi aspirasyon cihazı, nebulizatör, nemlendirici ve acil ambu seti Osmangazi SGK tarafından temin edildi. Evde tedavisi için gerekli olan cihaz seti SGK bünyesinde Şanlıurfa'da bir hastadan devredilerek Arda'ya temin ettik. Şahıs için SYDV vasıtası ile 32 bin 401 TL yardım toplandı. Bu yardım paraları ile de Arda'nın ihtiyaç duyduğu ilaçlar ve tıbbi gereçler temin edilecek" dedi.

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