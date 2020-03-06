11 yaşındaki bir çocuk önerdi, NASA kabul etti: Mars 2020 keşif aracının adı "Perseverance" oldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya 11 yaşındaki bir çocuk önerdi, NASA kabul etti: Mars 2020 keşif aracının adı 'Perseverance' oldu - Son Dakika Dünya

11 yaşındaki bir çocuk önerdi, NASA kabul etti: Mars 2020 keşif aracının adı "Perseverance" oldu

6 saat önce

11 yaşındaki bir çocuk önerdi, NASA kabul etti: Mars 2020 keşif aracının adı "Perseverance" oldu

11 yaşındaki bir çocuk önerdi, NASA kabul etti: Mars 2020 keşif aracının adı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kızıl Gezegen Mars'a göndereceği uzay aracının isminin "Perseverance" (Sebat) olarak belirlendiğini açıkladı.


NASA'nın internet sitesinden yaptığı açıklamada, Mars 2020 keşif aracının isminin belirlenmesi için ABD'nin çeşitli eyaletlerinden yazdıkları kompozisyonları gönderenler arasında düzenlenen yarışmayı "Perseverance" ismini öneren Virginia'dan 11 yaşındaki Alexander Mather'in kazandığını duyurdu.

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Amerika Birleşik Devletleri, NASA, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:13 
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