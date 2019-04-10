11 Yaşındaki Çocuğun Ölümünde 'Mavi Balina' Şüphesi

11 yaşındaki çocuğun ölümünde 'Mavi Balina' şüphesi 11 yaşındaki çocuğun ipte asılı cesedi bulundu Küçük çocuk en son internet kafede göründü Polis çocuğun internet kafede oyun oynadığı bilgisayarın hard diskini söktü Çocuğun iple asılı halde bulunduğu yerde devrilmiş sandalyede bulunduDENİZLİ...

11 yaşındaki çocuğun ölümünde 'Mavi Balina' şüphesi

11 yaşındaki çocuğun ipte asılı cesedi bulundu

Küçük çocuk en son internet kafede göründü

Polis çocuğun internet kafede oyun oynadığı bilgisayarın hard diskini söktü

Çocuğun iple asılı halde bulunduğu yerde devrilmiş sandalyede bulundu



DENİZLİ - Denizli'de dün bir anda ortadan kaybolan 11 yaşındaki çocuğun inşaatta ipte asılı cesedi bulundu. En son bir internet kafede oyun oynadıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan küçük çocuğun iş yerinden elinde poşete koyduğu ip ile çıktığı iddia edildi. Bazı vatandaşlar küçük çocuğun internet üzerinden oynanan bir oyun yüzünden intihar ettiğini öne sürdü.

Edinilen bilgilere göre, olay Serinhisar ilçesi Kayı Mahallesinde meydana geldi. Yenice Mahallesinde oturan ve İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıfta öğrenim gören Nuri Enes Karakuzu isimli çocuk dün öğleden sonra bir anda ortadan kayboldu. Uzun bir süre kendisinden haber alınamayan küçük çocuğun ailesi durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri ilçede detaylı bir çalışma yaparak çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polisle birlikte ilçe sakinleri de küçük çocuğun bulunması için arama çalışmalarına katıldı. Karakuzu'dan kahreden haber ise sabah saatlerinde Kayı mahallesinden meydana geldi. Arama çalışmaları kapsamında boş bina ve inşaatlara bakan ekipler, mahalledeki 2 katlı binanın bodrum katına girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. Karakuzu binada tavana monte edilen ve genellikle hamak asmak için kullanılan çengele iple asılı halde bulundu. Karakuzu'nun öldüğü yerde devrilmiş halde ahşap eski bir sandalyede bulundu. Polis ekipleri olay yerinde detaylı bir inceleme yaparken, Karakuzu'nun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerinden ardından otopsi yapılmak üzere Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karakuzu internet kafede oyun oynadıktan sonra ayrıldı

Karakuzu'nun dün öğrenim gördüğü okuluna öğleden sonra gitmediği ve evden de 'ben oyun oynamaya gidiyorum' diyerek evinden çıktığı öğrenildi. Küçük çocuğu gittiği internet kafede gören arkadaşları ise Karakuzu'nun kısa bir süre bir savaş oyun oynadığı ardından oyun oynayanları yaklaşık 10-15 dakika izledikten sonra kafeden çıktığı belirtildi.

Alınan ifadelere üzerine polis tarafından yapılan soruşturma kapsamında küçük çocuğun kafede oturduğu bilgisayarın hard diski incelenmek üzere söküldü.

Küçük çocuğun ölümünde online oyun şüphesi

Karakuzu'nun ölüm haberi üzerine ise oturduğu evi ziyaretçi akınına uğradı. İlçe sakinleri baba Mustafa Karakuzu'nun gözyaşlarına hakim olamadığı gözlenirken, annesi ise sinir krizleri geçirdi. Karakuzu'nun ayrıca 6 yaşında bir de kardeşinin olduğu belirtildi.

Öte yandan, bazı vatandaşlar ise Karakuzu'nun internetten oynanan bir oyun yüzünden öldüğünü öne sürerken, olayla ilgili resmi rakamlardan net bir açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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