11 yaşındaki çocuk kumbarasındaki parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Son Dakika

Edremit ilçesi Şabaniye Mahallesi'nde yaşayan 5'inci sınıf öğrencisi Alkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın " Biz Bize Yeteriz Türkiyem " sloganıyla başlattığı kampanyaya kumbarasındaki 134 lirasını bağışlamaya karar verdi.

Van 'da 11 yaşındaki Vefa Alkan, tablet almak için biriktirdiği 134 lira 55 kuruşu Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

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Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti

Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı