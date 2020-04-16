11 yaşındaki çocuk kumbarasındaki parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Son Dakika

Polis ekipleri, duyarlılığından dolayı teşekkür ettikleri Alkan'ı ekip arabasıyla evine bıraktı.

Sosyal medyada gördüğü kampanyaya destek vermek istediğini belirten Alkan, "Tablet almak için para biriktiriyordum. Başka vatandaşların ihtiyacının olacağını düşünerek kampanyaya bağışlamaya karar verdim." dedi.

Verilen adrese gelen Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Vefa Alkan'ı ablasının nezaretinde ekip aracıyla en yakın banka şubesine götürdü.

Ailesinin de destek verdiği Alkan, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım istedi.

Edremit ilçesi Şabaniye Mahallesi'nde yaşayan 5'inci sınıf öğrencisi Alkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın " Biz Bize Yeteriz Türkiyem " sloganıyla başlattığı kampanyaya kumbarasındaki 134 lirasını bağışlamaya karar verdi.

Van 'da 11 yaşındaki Vefa Alkan, tablet almak için biriktirdiği 134 lira 55 kuruşu Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

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