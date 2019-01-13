Son Dakika Haberleri: 11 Yaşındaki Çocuk, Kuş Avlarken, Kazara Kendini Vurdu

11 Yaşındaki Çocuk, Kuş Avlarken, Kazara Kendini Vurdu

45 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde havalı tüfekle kuş avlayan 11 yaşındaki Orçun Yiğit Gökçe, kazara kendini bacağından vurdu.

11 Yaşındaki Çocuk, Kuş Avlarken, Kazara Kendini Vurdu, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde havalı tüfekle kuş avlayan 11 yaşındaki Orçun Yiğit Gökçe, kazara kendini bacağından vurdu.

Olay, kırsal Gündüzlü Mahallesi'nde meydana geldi. Havalı tüfekle kuş avlayan Orçun Yiğit G. kazara tetiğe dokununca kendini vurdu. Sağ bacağından yaralanan çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Orçun Yiğit G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:47 Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Güncel
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