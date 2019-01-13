11 Yaşındaki Çocuk, Kuş Avlarken, Kazara Kendini Vurdu
45 dakika önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde havalı tüfekle kuş avlayan 11 yaşındaki Orçun Yiğit Gökçe, kazara kendini bacağından vurdu.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde havalı tüfekle kuş avlayan 11 yaşındaki Orçun Yiğit Gökçe
, kazara kendini bacağından vurdu.
Olay, kırsal Gündüzlü Mahallesi'nde meydana geldi. Havalı tüfekle kuş avlayan Orçun Yiğit G. kazara tetiğe dokununca kendini vurdu. Sağ bacağından yaralanan çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Orçun Yiğit G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
- Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:47 Kaynak: DHA
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