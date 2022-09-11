11 yaşındaki çocuk, tabancayla kendini başından vurdu! - Son Dakika
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11 yaşındaki çocuk, tabancayla kendini başından vurdu!

11.09.2022 22:26
11 yaşındaki çocuk, tabancayla kendini başından vurdu!

Samsun'un Bafra ilçesinde tabancayla kendini vuran 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi yaşamını yitirdi.

Samsun'un Bafra ilçesinin Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olaya göre ortaokul 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Ali Gündüz, evlerinde tabancayla kafasından kendini vurdu. Silah sesi üzerine odaya koşan yakınları tarafından kanlar içinde bulunan çocuk, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Burada ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Ali Gündüz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Ali Gündüz, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 11 yaşındaki çocuk, tabancayla kendini başından vurdu! - Son Dakika

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