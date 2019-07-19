11 yaşındaki çocuk yaylada hayvan otlatırken siste kayboldu
1 saat önce
Tokat'ın Almus ilçesinde yaylada hayvan otlatırken yoğun siste kaybolan 11 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor.
Tokat Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:21 Kaynak: İHA
'ın Almus
ilçesinde yaylada hayvan otlatırken yoğun siste kaybolan 11 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor.
Edinilen bilgiye göre, Almus ilçesine bağlı Çevreli
beldesinin 1700 rakımlı Çifte Tekne Yaylası'nda hayvan otlatan
İsa Çelikdemir ve oğlu Engin Çelikdemir, yoğun sis nedeniyle yollarını kaybederek kayboldu. Baba ve oğlundan haber alamayan ailesi durumu köydeki komşularına bildirdi. Köylülerin yaptığı ilk aramada baba bitkin halde bulunurken, İsa-Nefise çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan 11 yaşındaki Engin'e ise ulaşılamadı. Bölgeye intikal eden AFAD
ve jandarma ekipleri köylülerle birlikte çocuğu aramaya başladı. Tüm gün süren aramalar yağış ve sis nedeniyle güçlükle devam ettiriliyor. - TOKAT
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