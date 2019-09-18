Son Dakika Haberleri: 11 yaşındaki drone pilotu türkiye'yi temsil ediyor
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11 yaşındaki drone pilotu türkiye'yi temsil ediyor

1 saat önce

konuşan milli drone pilotu Batu Erilkun, "Bu yarışta olduğum için çok güzel hissediyorum.

11 yaşındaki drone pilotu türkiye'yi temsil ediyor, System.String[]
konuşan milli drone pilotu Batu Erilkun, "Bu yarışta olduğum için çok güzel hissediyorum. Bu yarışta olmak çok büyük bir deneyim. Bu yarışa girmek için Türkiye'de 4 tane etap yapıldı. Onlardan derece alabildiğim için bu yarışa katılabildim" dedi.

"MİLLİ TAKIMDA 3 KİŞİ VAR, EN KÜÇÜĞÜ BENİM"
Erilkun aynı zamanda Türkiye Drone Milli Takımı'nda da yer aldığını belirterek, "Milli takımda 3 kişi var, en küçüğü benim, üçüncüyüm. Gelecek hedeflerim yurt dışındaki yarışlara gitmek. Orada da derece almak ve yine Türkiye'deki yarışlarda derece almak" şeklinde konuştu.

"BİR GÜN BABAM EVE BÜYÜK BİR DRONE İLE GELDİö
Batu Erilkun, "Bu işe evde bir oyuncak drone ile başladım. Elim alıştıkça daha büyük olanlara geçmeye başladım. Sonra bir gün babam eve büyük bir drone ile geldi. Ben de ona alışmaya çalıştım" dedi. Erilkun, yarışmada kullandığı drone hakkında ise "Bunlar hazır şeyler değil, parçalarını alıp sizin yapmanız gerekiyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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Erilkun'un görüntüsü
Erilkun ile röportaj
Droneların görüntüsü
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Detaylar


- İstanbul
Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:53 Kaynak: DHA
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