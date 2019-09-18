Son Dakika Haberleri: 11 yaşındaki drone pilotu türkiye'yi temsil ediyor
Son Dakika Güncel Haber

11 yaşındaki drone pilotu türkiye'yi temsil ediyor

1 saat önce

TEKNOFEST'19 kapsamında düzenlenen World Drone Cup'ta dünyanın en yetenekli drone pilotları bir araya geliyor.

TEKNOFEST'19 kapsamında düzenlenen World Drone Cup'ta dünyanın en yetenekli drone pilotları bir araya geliyor.

Drone Yarışçıları Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü tarafından düzenlenen World Drone Cup'a, 37 ülkeden 64 pilot katılıyor. Bu pilotların içinde en çok dikkat çeken isimlerden biri ise 11 yaşındaki Batu Erilkun.

Babasının kendisine aldığı oyuncak ile 2 yıl önce ilk kez drone ile tanışan Erilkun, World Drone Cup'ta Türkiye'yi temsil ediyor. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan milli drone pilotu Batu Erilkun, 'Bu yarışta olduğum için çok güzel hissediyorum. Bu yarışta olmak çok büyük bir deneyim. Bu yarışa girmek için Türkiye'de 4 tane etap yapıldı. Onlardan derece alabildiğim için bu yarışa katılabildim" dedi.

'MİLLİ TAKIMDA 3 KİŞİ VAR, EN KÜÇÜĞÜ BENİM"

Erilkun aynı zamanda Türkiye Drone Milli Takımı'nda da yer aldığını belirterek, 'Milli takımda 3 kişi var, en küçüğü benim, üçüncüyüm. Gelecek hedeflerim yurt dışındaki yarışlara gitmek. Orada da derece almak ve yine Türkiye'deki yarışlarda derece almak" şeklinde konuştu.

'BİR GÜN BABAM EVE BÜYÜK BİR DRONE İLE GELDİö

Batu Erilkun, 'Bu işe evde bir oyuncak drone ile başladım. Elim alıştıkça daha büyük olanlara geçmeye başladım. Sonra bir gün babam eve büyük bir drone ile geldi. Ben de ona alışmaya çalıştım" dedi. Erilkun, yarışmada kullandığı drone hakkında ise 'Bunlar hazır şeyler değil, parçalarını alıp sizin yapmanız gerekiyor" diye konuştu.

11 yaşındaki drone pilotu türkiye'yi temsil ediyor

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ak parti sözcüsü çelik: erken seçim gündemimizde yok
Muhsin Yazıcıoğlu GPS davası 8 Ocak'a ertelendi İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları ABD vize vermezse Ruhani Birleşmiş Milletler ziyaretini iptal edecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 01:03:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 11 yaşındaki drone pilotu türkiye'yi temsil ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]