Son Dakika Haberleri: 11 yaşındaki Elif de YPG/PKK'nın hedefi oldu
Son Dakika Güncel 11 yaşındaki Elif de YPG/PKK'nın hedefi oldu

11 yaşındaki Elif de YPG/PKK'nın hedefi oldu

1 saat önce

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerden düzenlediği, sivilleri hedef alan saldırılarda yaralanan 11 yaşındaki Elif Terim yaşamını yitirdi.

11 yaşındaki Elif de YPG/PKK'nın hedefi oldu, System.String[]

Suriye'de terör örgütü YPG/ PKK'nın işgal ettiği bölgelerden düzenlediği, sivilleri hedef alan saldırılarda yaralanan 11 yaşındaki Elif Terim yaşamını yitirdi.

YPG/PKK'lı teröristlerin havan ve roketatar mermili saldırılarında yaralanan Elif Terim, kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa Valiliği de yaptığı açıklamada, Elif'in sokakta oynadığı sırada atılan mühimmatın patlaması sonucu göğsüne isabet eden şarapnel parçası nedeniyle yaralanıp hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik ise yaptığı açıklamada, ilçenin karşısında yer alan Rasulayn bölgesindeki PKK/YPG'li teröristlerin hedef gözetmeksizin sivilleri hedef aldığını söyledi.

İlçe merkezine çok sayıda havan ve roketatar mermisi atıldığını ifade eden Keklik, "Terör örgütü mensuplarının saldırıları sonrasında ilçemizde 2'si ağır 15 kişi yaralandı. 11 yaşındaki bir kızımız ise kurtarılamadı. Diğer tüm yararlılarımızın tedavileri sürüyor. Yaralılarımızın sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz." dedi.

Suriye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin kazdığı ortaya çıktı
YPG'nin ikmal yolu kesildi! Suriye'de stratejik Darbasiyah kasabası da kontrol altına alındı Barış Pınarı Harekatı'nda 11 köy terörden arındırıldı Sivillere havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 19:49:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 11 yaşındaki Elif de YPG/PKK'nın hedefi oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]