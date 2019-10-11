Son Dakika Haberleri: 11 yaşındaki Elif Terim son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel 11 yaşındaki Elif Terim son yolculuğuna uğurlandı

11 yaşındaki Elif Terim son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

11 yaşındaki Elif Terim'in naaşının askerlerin omuzlarında taşınması Elif Terim'in naaşının katafalka konulması Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in konuşması Cenaze namazının kılınması Elif'in naaşının uğurlanması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen...

11 yaşındaki Elif Terim'in naaşının askerlerin omuzlarında taşınması

Elif Terim'in naaşının katafalka konulması

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in konuşması

Cenaze namazının kılınması

Elif'in naaşının uğurlanması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine YPG/ PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim son yolculuğuna uğurlandı.

11 yaşındaki Elif Terim son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa, Akçakale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:01 Kaynak: AA
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