11 yaşındaki Elif Terim son yolculuğuna uğurlandı
1 saat önce
11 yaşındaki Elif Terim'in naaşının askerlerin omuzlarında taşınması Elif Terim'in naaşının katafalka konulması Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in konuşması Cenaze namazının kılınması Elif'in naaşının uğurlanması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen...
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:01 Kaynak: AA
11 yaşındaki Elif Terim'in naaşının askerlerin omuzlarında taşınması
Elif Terim'in naaşının katafalka konulması
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in konuşması
Cenaze namazının kılınması
Elif'in naaşının uğurlanması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine YPG/ PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim son yolculuğuna uğurlandı.
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