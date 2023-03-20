Kuzenine yardım etmek isterken dereye düşüp kaybolan küçük Fatma 5 gündür aranıyor! - Son Dakika
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Kuzenine yardım etmek isterken dereye düşüp kaybolan küçük Fatma 5 gündür aranıyor!

20.03.2023 12:50

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seviyesi bir hayli yükselen dereye düşen 11 yaşındaki Fatma Sezer, 5 gündür kayıp. Sezer'in, ayağı kayan kuzenine yardım etmek isterken dengesini kaybetmesi sonucu suya düştüğü ortaya çıktı.

Kırsal Çatalca Mahallesi'nde 16 Mart'ta saat 13.00 sıralarında Fatma Sezer dengesini kaybedip, yağış nedeniyle debisi yükselen Cırcıp Deresi'ne düştü. İhbarla bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ile Diyarbakır Jandarma Su Altı Arama-Kurtarma'dan dalgıçlar sevk edildi.

SURİYE'YE SÜRÜKLENMİŞ OLABİLİR

Ekipler, 5. günde de çalışmalarına devam ediyor. Sezer'in, yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki Suriye'ye sürüklenmiş olabileceği ihtimaline yönelik de çalışmalar sürüyor.

KUZENİNE YARDIM ETMEK İSTERKEN DÜŞMÜŞ

Fatma'nın çamur nedeniyle ayağı kayan amcasının kızına yardıma gittiği sırada, dengesini kaybederek dereye düştüğü öğrenildi. Fatma'nın amcası Rıdvan Sezer, "Fatma, amca çocuklarıyla beraber dere kenarında çiçek toplamaya gitmiş. Eve dönerken amcasının kızının çamurdan ayağı kayıyor. Fatma da ona yardım etmek için yanına gittiğinde onun da ayağı kayıyor. Kız bir yerlere tutunarak çıkmayı başarıyor ama Fatma maalesef derede gözden kayboluyor" dedi.

Kaynak: DHA
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Kızıltepe, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzenine yardım etmek isterken dereye düşüp kaybolan küçük Fatma 5 gündür aranıyor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuzenine yardım etmek isterken dereye düşüp kaybolan küçük Fatma 5 gündür aranıyor! - Son Dakika
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