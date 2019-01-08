Son Dakika Haberleri: 11 Yaşındaki İranlı Kız Çocuğu Hayalini Nasa ile Paylaştı

11 Yaşındaki İranlı Kız Çocuğu Hayalini Nasa ile Paylaştı

1 saat önce

İran'ın Kirman eyaletinde yaşayan 11 yaşındaki kız çocuğu, astronot olma hayalini Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'na (NASA) mektup yazarak anlattı.

11 Yaşındaki İranlı Kız Çocuğu Hayalini Nasa ile Paylaştı, System.String[]
İran'ın Kirman eyaletinde yaşayan 11 yaşındaki kız çocuğu, astronot olma hayalini Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'na (NASA) mektup yazarak anlattı.

İran medyasına göre, NASA'da görev yapan İranlı bilim insanı Firuz Naderi'ye mektup yazan Nigar, astronot olmayı hayal ettiğini ve NASA'da çalışmak istediğini belirtti.

Mektubunda, bir roketle uzaya gitmeyi arzuladığını dile getiren Nigar, şu satırlara yer verdi:

"İsmim Nigar ve 11 yaşındayım. Hayatımdaki en büyük arzum astronot olmak ve NASA'da çalışmak. Size düşüncelerimi açıklamayı seviyorum ancak buraya fikirlerimi sığdıramam."

Nigar, NASA ve uzayla ilgili tüm haberleri takip ettiğini vurgulayarak, "Şu an bir astronotun yapması gereken tüm sporları yapıyorum. Ben uzay, matematik, resim ve spora aşığım. Astronot mesleğiyle alakalı tüm zorlukları biliyorum ve buna rağmen astronot olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mektubunun altına astronot ve uzay aracı resmi çizen Nigar, hayalinin gerçekleşeceği günü bekliyor.

Sosyal medya hesabından küçük kızın NASA'ya yazdığı mektubun fotoğrafını paylaşan bilim insanı Naderi, Nigar'ın mektubu hakkında "Yüksekleri hedef alın. Hedefinize ulaşamazsanız bile küçük şeyleri hedeflemekten iyidir." yorumunu yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:23 Kaynak: AA

NASA, Güncel
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