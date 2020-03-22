11 yaşındaki Kardelen, koronavirüs tatilinde çobanlık yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Genel 11 yaşındaki Kardelen, koronavirüs tatilinde çobanlık yapıyor - Son Dakika

11 yaşındaki Kardelen, koronavirüs tatilinde çobanlık yapıyor

6 saat önce

11 yaşındaki Kardelen, koronavirüs tatilinde çobanlık yapıyor Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Kardelen Çobanoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından çobanlık yapan babasına yardım ediyor.

11 yaşındaki Kardelen, koronavirüs tatilinde çobanlık yapıyor

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Kardelen Çobanoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından çobanlık yapan babasına yardım ediyor.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Kardelen Çobanoğlu, Koronavirüs için alınan tedbirler kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından babasına yardım etmek için çobanlık yapmaya başladı. Korona virüsten korunmak için önlemlerini de alan Kardelen, koyun ve kuzularla zaman geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Küçük yaşına rağmen koyun ve kuzular ile ilgilenen Kardelen, "Devletimize uyarak korona virüsten korunmak için eldivenlerimi taktım. Ayrıca okullar korona virüsten dolayı tatil olduğu için aileme koyun işlerinde ve ev işlerinde yardımcı oluyorum. Koyunların içinde gezerek kuzulayan koyun var mı diye bakıyorum. Çünkü koyun kuzuladıktan sonra kuzu karın içine düşüp soğuktan ölebilir. O yüzden koyunların içinde dolaşıyoruz. Koyun kuzuladığında da kuzuyu koyuna tanıtıyoruz ve ahıra çekip emziriyoruz. Böylelikle iyileşiyorlar" dedi.

11 yaşındaki Kardelen, koronavirüs tatilinde çobanlık yapıyor

Koronavirüs, Kayseri, Develi, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:13 Kaynak: İHA

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