11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan polis memuru tutuklandı - Son Dakika

11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan polis memuru tutuklandı

ABD'nin Connecticut eyaletinde, 11 yaşındaki kız çocuğu aile dostları olan polis memurunun cinsel istismarına maruz kaldı. Polis memuru, görevinden alındıktan sonra tutuklandı.

11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan polis memuru tutuklandı, System.String[]

Amerika'nın Bridgeport şehrinde yaşayan 52 yaşındaki polis memuru Ivan Delgado, aile dostlarının 11 yaşındaki kızına cinsel istismardan tutuklandı.

Olayın ortaya çıkmasından sonra polis tarafından psikiyatrist uzman gözetiminde ifadesi alınan kız çocuğu, Delgado'nun daha önce kendisine defalarca dokunarak taciz ettiğini söyledi.

YATAK ODASINA GÖTÜRMÜŞ

11 yaşındaki kız, polis memuru Delgado'nun evinde oldukları bir sırada şahsın kendisini yatak odasına götürüp çok güzel olduğunu söyledikten sonra cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

250 BİN DOLAR KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Küçük kızın olayı annesine anlatmasından ardından polis tarafından evinde gözaltına alınan Delgado, hakkında cinsel taciz iddiaları kabul etmedi. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Delgado, 250 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı. Delgado'nun, Bridgeport Polis Departmanı'ndaki görevinden alındığı açıklandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Polis Memuru, Polis, Kız, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 20:24

Son Dakika Dünya 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan polis memuru tutuklandı - Son Dakika Dünya

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