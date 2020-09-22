11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan polis memuru tutuklandı

Amerika'nın Bridgeport şehrinde yaşayan 52 yaşındaki polis memuru Ivan Delgado, aile dostlarının 11 yaşındaki kızına cinsel istismardan tutuklandı.
Olayın ortaya çıkmasından sonra polis tarafından psikiyatrist uzman gözetiminde ifadesi alınan kız çocuğu, Delgado'nun daha önce kendisine defalarca dokunarak taciz ettiğini söyledi.
11 yaşındaki kız, polis memuru Delgado'nun evinde oldukları bir sırada şahsın kendisini yatak odasına götürüp çok güzel olduğunu söyledikten sonra cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.
Küçük kızın olayı annesine anlatmasından ardından polis tarafından evinde gözaltına alınan Delgado, hakkında cinsel taciz iddiaları kabul etmedi. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Delgado, 250 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı. Delgado'nun, Bridgeport Polis Departmanı'ndaki görevinden alındığı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 20:24
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