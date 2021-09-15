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11 yaşındaki kızın tacizcisini öldürmek istemişler! İşlenen cinayette, yanlışlıkla başkasını vurdular - Son Dakika

11 yaşındaki kızın tacizcisini öldürmek istemişler! İşlenen cinayette, yanlışlıkla başkasını vurdular

15.09.2021 17:40

Sultangazi'de 3 ay önce yaşanan olayda 19 yaşındaki Doğukan Çelik, motosikletli 4 kişi tarafından sokak ortasında vurularak öldürülmüştü. Yeni detaylara göre cinayetin 11 yaşındaki bir çocuğun tacize uğraması sebebiyle işlendiği ve cinayeti işleyenlerin, tacizci olduğu öne sürülen kişi yerine yanlışlıkla Doğukan Çelik'i vurduğu öğrenildi.

Sultangazi'de 3 ay önce 19 yaşındaki Doğukan Çelik, sokak ortasında motosikletli 4 kişinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olayı soruşturan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısları sorgulayan ve telefon görüşmelerini inceleyen ekipler, cinayetin ayrıntılarını ortaya çıkardı.

YANLIŞ KİŞİYİ VURDULAR

İddiaya göre şüphelilerden anne D. D.'nin 11 yaşındaki kızı, komşusunun tacizine uğradı. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan İ.B. isimli komşu serbest bırakıldı. Olaydan bir gün sonra komşu İ.B. evinin önünde köylüsü Doğukan Çelik ile otururken iki motor ile gelen 4 kişi kurşun yağdırdı. Saldırıda Doğukan Çelik sırtından vurularak hayatını kaybetti. Aynı motosikletli saldırganlar, bir sokak ileride ise aşırı hız yaptıkları için kendilerini uyaran Musa Can A.'yı bacağından vurup kaçtı.

11 yaşındaki kızın tacizcisini öldürmek isterken yanlışlıkla başkasını vurdular

CEZALANDIRMAK İÇİN ADAM TUTTULAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, motorla gelen 3 şüpheliyi ve onları azmettirdiği iddia edilen 11 yaşındaki kızın ailesinden annesi D.D. ,dayısı Y. A. ve baba M. D.'Yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede tacize uğradığı iddia edilen kızın ailesinin İ.B.'yi cezalandırmak için adam tuttukları belirlendi.

SON SALDIRGANI YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan zanlılardan kız çocuğunun annesi D.D.(32), dayısı Y.A.(33), ve babası M.D.(36)'nin aralarında bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi. Zanlılardan ve olayı gerçekleştiren saldırganlardan 3'ü adliyeye sevk edildi. Zanlılardan baba M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, anne D.D. ve dayı Y.A. azmettirme suçundan, diğer 3 kişi ise silahlı saldırı suçlamasıyla tutuklandılar. Polisin olaya karışan son saldırganı yakalama çalışması sürüyor.

11 yaşındaki kızın tacizcisini öldürmek istemişler! İşlenen cinayette, yanlışlıkla başkasını vurdular

Sultangazi, Doğukan, Cinayet, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 11 yaşındaki kızın tacizcisini öldürmek istemişler! İşlenen cinayette, yanlışlıkla başkasını vurdular - Son Dakika


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SON DAKİKA: 11 yaşındaki kızın tacizcisini öldürmek istemişler! İşlenen cinayette, yanlışlıkla başkasını vurdular - Son Dakika
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