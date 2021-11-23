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11 yaşındaki kızından eski eş cinayeti sanığına: Yalancı, iftiracı - Son Dakika

11 yaşındaki kızından eski eş cinayeti sanığına: Yalancı, iftiracı

23.11.2021 17:44
11 yaşındaki kızından eski eş cinayeti sanığına: Yalancı, iftiracı

KAYSERİ'de, boşandığı eşi Nuran Koçer'i (40) tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Şükrü Efe'nin (40) yargılanmasına devam edildi.

KAYSERİ'de, boşandığı eşi Nuran Koçer'i (40) tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Şükrü Efe'nin (40) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanık Efe, "Vallahi öldürmek istemedim" dedi. Sanık avukatının süre istemesi üzerine ertelenen duruşma sonrası Şükrü Efe'nin kızı R.E. (11), "Allah belanı versin, yalancı, iftiracı" diye babasına bağırdı.

Kayseri'de Şükrü Efe, boşandığı eşi Nuran Koçer ile iddiaya göre, konuşmak için 3 Mart'ta Melikgazi ilçesi Kocatepe Mahallesi'ndeki eve gitti. Şükrü Efe, çıkan tartışmada 3 çocuğunun annesi Nuran Koçer'i tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Efe, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne 200 metre uzaklıktaki evde yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Efe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şükrü Efe hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. Efe'ye 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'KÖPEKLERDEN KORKTUĞUNU SÖYLEDİĞİ İÇİN ARACIMLA BIRAKTIM'Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasında; sanık Şükrü Efe ile şikayetçi kızlarından E.E. (15), R.E. ve Y.E. (7) ile Nuran Koçer'in babası Sait Koçer hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmaya müdahil oldu. Mahkeme başkanının talimatı ile Y.E., yaşı gerekçesiyle salondan çıkarıldı. Duruşmada sanık Şükrü Efe'nin eski eşi ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Z.E., tanık olarak dinlendi. Nuran Koçer ile ilişkisi olmadığını söyleyen Z.E., "Nuran'ın evine 1 kez eşim ile birlikte tamir yapmaya gitmiştim. Öldürme olayını görmedim. Nuran ile aynı iş yeri güzergahında oturduğumuz için 5 defa da aracım ile iş yerine götürdüm. Köpeklerden korktuğunu söylediği için onu aracımla bıraktım" dedi.'ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM'Eşi ile konuşmak için evine gittiğini öne süren sanık Şükrü Efe de "Nuran'ı aradım, engellemiş. Kızımı aradım, telefona bakmadı. Zile bastım kapıyı açan olmadı. Soğuk olduğu için binanın içine girdim. Silahımı, eşimi öldürmek için taşımadım. Aile içi bir düşmanlık olduğu için silah taşıyordum. Asansöre binerken, Nuran beni gördü ve titredi. 'Amacın ne? Ne yapmaya çalışıyorsun?' dedim. 'Defol git, biz Z.E. ile yuva kuracağız. Mutluyuz. Çocuklarımın babası Z.E. olacak' dedi. Bu sözü duyunca ne yapacağımı bilemedim. Keşke böyle olmasaydı. Keşke onun yerine ben ölseydim. Eğer o sözü söylemese 'Allah belanı versin' diyerek oradan ayrılacaktım. Vallahi öldürmek istemedim" diye konuştu. ŞİKAYETÇİ BABADAN TEPKİ Sanık savunma yaparken, Nuran Koçer'in şikayetçi babası Sait Koçer de uzun süre "Konuşturmayın bunu" diye bağırdı. Uyarıları da dikkate almayan Koçer, mahkeme başkanının talimatı ile salondan çıkarıldı. Sait Koçer, mahkeme salonundan çıkarıldığı sırada da bağırmaya devam edince adliye dışına çıkarılmasına karar verildi.'KIZIMIN BUGÜN DOĞUM GÜNÜ'Sait Koçer dışarı çıkarıldıktan sonra savunmasına devam eden ve kızının bugün doğum günü olduğunu söyleyen sanık Şükrü Efe, "Eşim ve kızlarımı bana karşı dolduran insanlar vardı. Eşimin oturduğu binada Ö. isimli kadın başta olmak üzere pek çok kişi eşimi bana karşı dolduruyordu. Nuran'ın aklını çeliyorlardı. Eşim ne istediyse hepsini yaptım. Babası ile umreye gönderdim. Bugün kızımın doğum günü ama yanında annesi de babası da yok. Kızım, doğum gününü böyle geçirecekse benim yaşamamın ne anlamı var? Ben, vicdansız bir adam değilim. Nuran için ne mücadeleler verdim. Herkes biliyor. Keşke olaylar böyle bitmeseydi" diye konuştu.Mahkeme heyeti, verdiği ara kararla Şükrü Efe'nin tutukluluk halinin devamına hükmederek, sanık avukatının esasa ilişkin savunma yapmak için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi. Mahkeme sonrası sanığın kızı R.E., "Allah belanı versin, iftiracı, yalancı" diyerek babasına tepki gösterdi.

11 yaşındaki kızından eski eş cinayeti sanığına: Yalancı, iftiracı
11 yaşındaki kızından eski eş cinayeti sanığına: Yalancı, iftiracı
11 yaşındaki kızından eski eş cinayeti sanığına: Yalancı, iftiracı
11 yaşındaki kızından eski eş cinayeti sanığına: Yalancı, iftiracı

Mahkeme, Kayseri, Doğum, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 11 yaşındaki kızından eski eş cinayeti sanığına: Yalancı, iftiracı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 11 yaşındaki kızından eski eş cinayeti sanığına: Yalancı, iftiracı - Son Dakika
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