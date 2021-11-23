11 yaşındaki kızından eski eş cinayeti sanığına: Yalancı, iftiracı - Son Dakika

KAYSERİ'de, boşandığı eşi Nuran Koçer'i (40) tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Şükrü Efe'nin (40) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanık Efe, "Vallahi öldürmek istemedim" dedi. Sanık avukatının süre istemesi üzerine ertelenen duruşma sonrası Şükrü Efe'nin kızı R.E. (11), "Allah belanı versin, yalancı, iftiracı" diye babasına bağırdı.

Kayseri'de Şükrü Efe, boşandığı eşi Nuran Koçer ile iddiaya göre, konuşmak için 3 Mart'ta Melikgazi ilçesi Kocatepe Mahallesi'ndeki eve gitti. Şükrü Efe, çıkan tartışmada 3 çocuğunun annesi Nuran Koçer'i tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Efe, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne 200 metre uzaklıktaki evde yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Efe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şükrü Efe hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. Efe'ye 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.