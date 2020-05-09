11 yaşındaki kızının ayağa kalkması için tek başına mücadele veriyor - Son Dakika

Bursa'da 4 çocuğuna hem annelik hem babalık yapan İlknur Çakır, geçirdiği havale nedeniyle engelli kalan kızı Hacer'in yeniden yürüyebilmesi için çare arıyor.

Engelli kızının tedavisi için Artvin'den Bursa'ya göçen Çakır, kendisine bağımlı yaşayan çocuğu nedeniyle işe girip çalışamıyor. Kızının engelli maaşı ve komşularının desteğiyle hayata tutunan Çakır, yeterli tedavi görmediği için durumu gerileyen ve artık yürüyemeyen 11 yaşındaki Hacer'in ayağa kalkacağı günlerin hayalini kuruyor.

Yaşadığı zorlukları AA muhabirine anlatan Çakır, kızı Hacer'in sağlıklı doğduğunu ancak 1 yaşında geçirdiği soğuk havale sonrasında zamanla yürüyemez hale geldiğini söyledi.

Rahatsızlanınca sağlık ocağına götürdüğü kızına soğuk algınlığı teşhisi konulduğunu belirten Çakır, "Götürdüğüm diğer hastanede de aynı teşhisi koyup ilaç verip gönderdiler. İkinci defa hastalandığında yine doktora götürdüm. Orada doktor, 'Soğuk havale geçirmiş, yapabileceğim bir şey yok.' dedi. Sonrasında kızım böyle oldu." diye konuştu.

Çakır, kızının gelişiminin havale geçirdikten sonra gerilemeye başladığını bildirdi.

Bu süreçte eşiyle ayrıldıklarını dile getiren Çakır, "Çok zorluk yaşadım. Aldığım engelli maaşı kira ve faturalar derken bitiyor ama çocukların yol parası ve okul masraflarına konu komşu yardım ediyor. Yaşadığımız maddi sıkıntılar nedeniyle bir ara büyük kızımı okula göndermedim, işe girdim. Sadece engelli maaşıyla geçinemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tek isteğim Hacer'in tedavi edilmesi"

Kızının tedavisi için mücadele ettiğini vurgulayan Çakır, şöyle konuştu:

"Hacer geçen yıl şubata kadar kendi kendine gezebiliyordu. Şubattan sonra tamamen oturdu. Hiç tutunup kalkamıyor. Bir gün kanepeden tutunmuş kalkacaktı, tutunuyor düşüyor, kalkıyor yeniden düşüyor. Oturdu sinirinden kendi ayaklarına vuruyor 'Neden basamıyorum?' diye. O zaman çok duygulandım. Tek isteğim Hacer'in tedavi edilmesi."

Çakır, kızının algısal olarak problemi olmadığını ve gittiği özel eğitim merkezindeki eğitmenlerin de bunu söylediğini belirterek, "Hacer'in algısı iyi ama işaretle pek anlatamıyor. Her şeyi konuşup sohbet ediyorsunuz ve tepki veriyor. Onun dışında fizik tedavi olması gerekiyor. Burada bir kemik, kas ve eklem sağlığı merkezi var ama sigortam olmadığı için orası bizi kabul etmiyormuş. Başka bir hastaneye başvurdum hala dönüş olmadı." dedi.

Kızının tedavisi için destek beklediğini dile getiren Çakır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hacer'e hala bez bağlıyorum, kendi ihtiyacını göremiyor. Çalışsam olmuyor, çalışmasam olmuyor. Oturduğu yerde kalıyor. Sürekli kaldırılması, gezdirilmesi lazım. Bazen kucaklayıp sokaklarda gezdiriyorum. Oturup oynamak istiyor, birlikte oynuyoruz yapbozlarla, bebeklerle. Resim yapmayı çok seviyor. Sürekli bana bağlı, her daim uğraşmak lazım. Hacer rehabilitasyon merkezinde sadece 1 saat tedavi görüyor. Bunlar tedavisi için yeterli değil. Şu an 11 yaşında ve yaşı ilerliyor. Durumu hala geriliyor. Kızımın tedavi edilmesini istiyorum ve yetkililerden bu konuda yardım bekliyorum."