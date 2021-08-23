11 yaşındaki Melih taburcu oldu, maganda aranıyor - Son Dakika

DİYARBAKIR'da annesi Tuba Bekmenci ve 3 kardeşi ile alışverişten dönerken sokakta husumetlisine ateş eden bir kişinin silahından çıkan kurşunla ayağından yaralanan 11 yaşındaki Melih Bekmenci tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Polis olayı gerçekleştiren şüphelinin kimliğini belirleyerek, yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 20 Ağustos'ta akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan bir sokakta meydana geldi. Akşam saatlerinde annesi ve 3 kardeşi ile market alışverişinde dönen Melik Bekmenci, sokağa girdi. Melih, bu sırada arkadan husumetlisine ateş eden bir kişinin silahından çıkan kurşunla yere yığıldı. Melih'in ayağından kanlar geldiğini gören annesi Tuba ve çevredekiler durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan Melih'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşanan o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Husumetlisine ateş ederken maganda kurşunuyla yaralan Melih, tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu oldu. Tedavisine evde devam edilen Melih'in sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerindeki güvenlik kameralarını titizlikle inceleyen Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelinin kimliğini belirledi. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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