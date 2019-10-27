11 yaşındaki Muhammed, 42 yaşındaki rakibini yendi

- 11 yaşındaki Muhammed, 42 yaşındaki rakibiyle kıyasıya yarıştı

SİVAS - Sivas'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında satranç turnuvası düzenlendi. Turnuvaya katılan 11 yaşındaki Muhammed Ensar Şimşek, açık kategoride 42 yaşındaki Keramettin Şahin ile kıyasıya mücadele etti.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Satranç turnuvası 3 kategoride Farabi Gençlik Merkezi Spor Salonunda yapıldı.

2 gün boyunca yapılan satranç turnuvasına 85 sporcu katılarak kıyasıya mücadele etti. Turnuvaya katılan 11 yaşındaki Muhammed Ensar Şimşek, açık kategoride 42 yaşındaki Keramettin Şahin ile karşı karşıya geldi. Yaklaşık 2 saat süren müsabakanın ardından Şimşek, 42 yaşındaki rakibini mağlup etmeyi başardı.

Turnuva sonunda dereceye giren ilk 3 sporcuya madalya takdim edildi.

"Hamleler beni zorladı ama"

Kendisinden 31 yaş büyük rakibini yendiği için mutlu olduğunu ifade eden 11 yaşındaki sporcu Şimşek, "11 yaşındayım ve 42 yaşındaki biriyle satrançta rakip oldum. Bayağı zorlu geçti ama en son öne geçtim ve sonrada kazandım. Hamleler beni zorladı. Büyük yaşındaki biriyle oynamak bana göre normal bir şey. Hep oynuyorum" dedi.

"Herkesi satranca davet ediyoruz"

Turnuva ile ilgili açıklama yapan Satranç İl Temsilcisi Hasan Yıldırım, turnuvaya katılan sporculara teşekkür ederek, "Turnuvamız 2 gün sürdü. 2 gün boyunca 6 turda yarıştılar sporcularımız. Burada dereceye giren sporcularıma ödüllerini vereceğiz. Burada almış oldukları ödüller ve başarılar kendi akademik kariyerleri için kullanabilecekler. Biz Sivas'ta ki bütün çocuklarımızın, bütün ailelerimizi, velilerimizi satranç sporunun gelişmesi için katkı ve desteklerini bekliyoruz. Herkesi turnuvalarımıza davet ediyoruz. Önümüzde de birçok turnuvamız olacak. Tüm herkese de katkılarından dolayı da teşekkür ediyorum" diye konuştu.